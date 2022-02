rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Larscheid: Gesundheitsämter im "moralischen Dilemma"

Der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid sieht die Gesundheitsämter in einem "moralischen Dilemma". In der der Sendung "rbb Spezial" sagte er am Dienstagabend, "den Gesundheitsämtern wird eine Rolle zugewiesen, da fallen sie wieder in die 50er Jahre zurück, als eine Art Gesundheitspolizei, die vor allem aufpassen und bestrafen soll."

Er bemängelte vor allem die Ausgestaltung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die ab Mitte März für das Personal in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eingeführt werden soll. Demnach haben die lokalen Gesundheitsämter ein Ermessen bei der Umsetzung der Maßnahmen. "Wir haben am Ende wirklich eine ganz dumme Rolle und fühlen uns überhaupt nicht wohl dabei." Denn einerseits sei er als Amtsarzt ganz klar für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, andererseits sorge er mit einem Arbeitsverbot dafür, dass in "Pflegeeinrichtungen ganze Bereiche lahmgelegt werden. Das ist ja nichts, was wir unterstützen können."

"Auch eine reine Impfpflicht wird wenig bringen.", so Larscheid weiter. "Man muss Erleichterungen, wie den Besuch von Einrichtungen, Restaurants und Veranstaltungen koppeln an Impfungen. Dann hat man auch gute Chancen, die Zahlen zu erhöhen."

