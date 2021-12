rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Berliner Gesundheitssenatorin Kalayci: Kinder-Impfungen starten in großen Impfzentren

In Berlin sind noch nicht alle Impfstellen für den Corona-Impfstart für Kinder ab 5 Jahren vorbereitet. Zwar sollen die Impfungen für jüngere Kinder in den großen Zentren am kommenden Mittwoch (15.12.) beginnen, aber der Einsatz der mobilen Impfteams in Schulen sei noch nicht klar. Das sagte die geschäftsführende Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci am Freitag im inforadio vom rbb.

"Die Schulen müssen auch sagen 'Ja, wir wollen das'. [Wir sind] in Abstimmung mit den Bezirksstadträten heute nochmal. Wir haben noch nicht alle Bezirke zusammen. Aber ich bin da wirklich noch sehr optimistisch, dass wir mindestens mit einer Schule in einem Bezirk starten. Und natürlich auch das Impfen im Zoo, im Freizeitzentrum FEZ und im Naturkundemuseum wird auch nächste Woche starten."

Kalayci betonte, dass die Kinder-Impfungen nicht zulasten der Auffrischungs- und Erstimpfungen für Erwachsene gingen: "Wir haben extra Kapazitäten zusätzlich für Kinder aufgebaut. [...] Wir haben wirklich keine Zeit zu verlieren."

Die Ständige Impfkommission hat gestern eine Impfung für Kinder mit Vorerkrankungen und im Umfeld von Risikopatienten empfohlen. Eltern können ihre Kinder aber auch sonst impfen lassen, wenn sie das möchten.

"Die Eltern müssen entscheiden, lasse ich mein Kind impfen oder nicht. Der Impfstoff ist für Kinder zugelassen und ich habe mich wirklich gefreut, dass die Stiko hier den Zusatz formuliert hat, bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankungen geimpft werden", so Kalayci. Die SPD-Politikerin ergänzte: "Ich hoffe, dass auch viele Kinder- und Jugendärzte auch dem Elternwunsch, ihr Kind impfen zu lassen, nachkommen."

