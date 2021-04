rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb-exklusiv: Bundesumweltministerin Schulze fordert Klimaschutz-Zusagen von US-Präsident Biden

Berlin (ots)

Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, erwartet beim virtuellen Klima-Gipfel heute und morgen konkrete Klimaschutz-Zusagen von US-Präsident Joe Biden.

Schulze sagte am Donnerstag im Inforadio vom rbb, Biden habe angekündigt, das Energiesystem in den USA bis 2035 CO2-frei zu machen. Das erwarte sie jetzt auch von ihm. Auch China müsse deutlich mehr für den Klimaschutz tun und in erneuerbare Energien investieren.

"Es muss darum gehen, weltweit auf erneuerbare Energien zu setzen. Weltweit den Ausstieg aus CO2 zu schaffen. Da spielt China eine wichtige Rolle."

Aber auch in Deutschland müsse mehr getan werden, sagte Schulze:

"Wir müssen unser Tempo beim Klimaschutz natürlich auch erhöhen. (...) Das heißt mehr Sonnen- und Wind-kraftausbau. Das heißt, der Kohleausstieg wird etwas schneller kommen. Das heißt, wir müssen in den Regionen auch deutlich mehr tun und schneller in der Umsetzung werden."

Das Geld stehe ja für die Regionen zur Verfügung, dort Perspektiven zu schaffen, so Schulze.

Das Interview können Sie unter diesem Link nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202104/22/549969.html

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell