Rundstrickversorgung bei Venenleiden - Interview mit Barbara Radtke: "Tragt eure Kompression mit Selbstbewusstsein!"

Bayreuth (ots)

Modeln ist ihre Leidenschaft. Die 67-jährige Barbara Radtke leidet an Krampfadern, die sie von ihrem Vater vererbt bekam. Für das Best-Ager Model kein Grund, ihre Beine zu verstecken - im Gegenteil. Als eines der Gesichter der aktuellen mediven Trendfarben Kampagne von medi präsentiert sie stolz die neue Kollektion und trägt auch selbst in ihrem Alltag die rundgestrickten medizinischen Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mediven von medi. Sie möchte anderen Betroffenen mit Venenleiden Mut machen und zeigen, dass medizinische Kompression gleichzeitig wirkt und gut aussieht.

Frau Radtke, wann haben Sie bemerkt, dass Sie Krampfadern haben?

"1980 im Alter von 27 Jahren sind bei mir erstmals Krampfadern aufgetreten - im selben Jahr wurden diese auch ärztlich diagnostiziert. Meine Beine fühlten sich damals sehr schwer an - wie "Säcke". Die Beschwerden verschlimmerten sich, weshalb ich zwei Jahre später beschloss: Ich lasse meine Krampfadern operieren. Danach kam ich zum ersten Mal mit Kompression in Berührung. Anfangs hatte ich noch Probleme, weil die medizinischen Kompressionsstrumpfhosen sehr starr waren - ich fühlte mich wie eingesperrt. Da ich mit den ersten Hosen nicht zurechtkam, habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Hier bin ich auf die Marke mediven von medi aufmerksam geworden."

Wie gefallen Ihnen die medizinischen Kompressionsstrümpfe von medi?

"Ich bin absolut begeistert! Seitdem ich die medizinischen Kompressionsstrümpfe mediven comfort und im Winter die Strumpfhose mediven plus trage, habe ich keine geschwollenen Beine und vor allem keine Schmerzen mehr. Das ist für mich ein Gewinn für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden!"

Benutzen Sie neben den medizinischen Kompressionsstrümpfen weitere Produkte zur Unterstützung?

"Ja, und zwar Hautpflege-Produkte von medi! Ich benutze das medi day Gel und die medi night Creme, die meine Haut durch Hamamelis beruhigen und geschmeidig machen. An warmen Tagen trage ich gerne das medi fresh Spray auf. Ob direkt auf die Haut oder den Kompressionsstrumpf - es ist eine super Erfrischung!"

Worauf legen Sie bei einem medizinischen Hilfsmittel Wert?

"Haptik, Optik und natürlich die Wirksamkeit! Bei den medizinischen Kompressionsstrümpfen von medi finde ich die optimale Kombination! Meine Beine sind nicht mehr geschwollen und ich fühle mich rundum wohl. Das Tragegefühl empfinde ich als sehr angenehm - die medizinischen Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mediven comfort und mediven plus fühlen sich weich an und geben meinen Beinen zusätzlich eine tolle Form. Denn für mich als Model spielt die Optik natürlich auch eine große Rolle. Die neuen mediven Trendfarben gefallen mir deswegen besonders gut: Ich finde zu jedem Outfit die farblich passenden Kompressionsstrümpfe. Ein echter Hingucker: Die Kristalle von Swarovski®*.

Sie präsentieren als eines der Gesichter die mediven Trendfarben 2020 - was gefällt Ihnen an der Kampagne besonders gut?

"Wie vielen Frauen ging es natürlich auch mir so, dass ich zu Beginn meines Venenleidens nicht glücklich war über meine Beine. Erst mit dem richtigen Produkt hat sich das geändert. Die medizinischen Kompressionsstrümpfe und -strumpfhosen mediven von medi sind einfach schön. Es gibt keinen Grund mehr, meine Beine zu verstecken. Ich bin stolz, als Teil der Kampagne die vielfältigen Möglichkeiten zu präsentieren und ein selbstbewusstes Gefühl zu vermitteln."

Sie modeln trotz Krampfadern - und das mit einer positiven Ausstrahlung. Was möchten Sie anderen Venenpatienten mit auf den Weg geben?

"Tragt eure medizinischen Kompressionsstrümpfe mit Selbstbewusstsein - eure Beine werden es euch danken! Durch das angenehme Material und die schönen Farben der Kompressionsprodukte mediven von medi fühle ich mich sehr wohl und vor allem selbstsicher! Ich möchte allen Betroffenen Mut zusprechen, offen mit der Krankheit umzugehen und das Beste daraus zu machen."

Haben Sie neben der Kompression weitere Tipps für Ihre Venengesundheit?

"Sport! Das ist wichtig für schöne, gesunde Beine und das gesamte Wohlbefinden! Gut bei Venenleiden sind Sportarten wie Yoga, Fitness mit speziellen Übungen, Radfahren, spazieren gehen und schwimmen. Ich verreise in meiner Freizeit gerne, gehe wandern oder im Winter Skifahren und liebe es zu tanzen. Auch hier trage ich medizinische Kompressionsstrümpfe. Ein weiterer Tipp: Jeden Morgen kalt abduschen - das erfrischt nicht nur müde Beine!"

Liebe Frau Radtke, vielen Dank für das sympathische Gespräch und weiterhin viel Gesundheit und Spaß am Modeln!

* Swarovski® ist eine eingetragene Handelsmarke der Swarovski AG.

Informationsmaterial zum Thema Venenleiden und Kompressionstherapie sind im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de erhältlich sowie unter www.medi.de/infomaterial zum Download.

