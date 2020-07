Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Katja Hessel (FDP) fordert die Absetzung des Leiters der Finanzaufsicht Bafin

Berlin (ots)

Im Skandal um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard fordert die Opposition im Bundestag personelle Konsequenzen.

Vorausgegangen waren Berichte, wonach Felix Hufeld, Leiter der Bafin, falsche Angaben im Finanzausschuss des Bundestags gemacht haben soll. Die Vorsitzende des Finanzausschusses im Bundestag, Katja Hessel (FDP), sagte am Mittwoch im Inforadio vom rbb: "Ich glaube, dass es die Konsequenz hat, dass Herr Hufeld für diese Position nicht mehr tragbar ist." Zur Leitung der Bafin sagte die FDP-Politikerin weiter: "Wer das Parlament anlügt, kann das wirklich nicht tun."

Außerdem schloss Hessel nicht aus, dass sich die FDP für einen Untersuchungsausschuss in dem Bilanzskandal stark machen werde: "Wir warten das Ergebnis der heutigen Sitzung ab. Wenn aber die Taktik der Bundesregierung so ist, wie wir es in vielen anderen Fällen hatten, 'Wir geben nur scheibchenweise das zu, was wir gerade zugeben müssen' [...], dann glaube ich, werden wir uns für den Untersuchungsausschuss entscheiden."

