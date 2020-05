Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Weltärztepräsident Montgomery verteidigt Christian Drosten gegen Kampagne

Berlin (ots)

In der Sendung "Talk aus Berlin" vom Mittwoch nimmt der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, seinen Kollegen Christian Drosten in Schutz: "Diese Kampagne, die da läuft, ist ja erkennbar eine Kampagne. Die finde ich in der Tat schmierig und schmutzig."

Es sei aus wissenschaftlicher Sicht völlig in Ordnung, dass sich jemand wie Herr Prof. Drosten auch immer wieder korrigiere. "Ich finde es so toll, wie dieser Mann, den ich übrigens bewundere für das, was er macht, wie er das offen nach außen kommuniziert". Der wissenschaftliche Diskurs und Fortschritt laufe dank Digitalisierung gerade bei SARS-CoV-2 in einer sehr hohen Geschwindigkeit ab: "Dass da einige Ministerpräsidenten und einige Zeitungen in der Geschwindigkeit ihres Denkens nicht mitkommen, ist deren Problem, aber nicht das Problem von Herrn Drosten", so der Weltärztepräsident weiter.

Die ganze Sendung mit Frank Ulrich Montgomery ist am 27.05.20 um 23.45 Uhr im rbb oder ab 22.00 Uhr in der ARD Mediathek zu sehen.

