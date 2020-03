Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Nonnemacher: Keine Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern

Potsdam (ots)

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden auch in Brandenburg Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern verboten.

Das hat Gesundheitsminsterin Ursula Nonnemacher am Mittwoch bei Brandenburg aktuell vom rbb angekündigt. Man befinde sich zurzeit noch in der Endabstimmung mit allen beteiligten Behörden. Wie die Bestimmung im Detail aussieht, werde man am Donnerstag mitteilen.

Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen sollten den zuständigen Kreisbehörden anzeigt werden, fügte Nonnemacher hinzu. Dann könne entschieden werden, ob eine Durchführung verantwortbar ist.

In Berlin hatte der Senat zuvor bereits beschlossen, Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern zu verbieten. Das gelte zunächst bis zum Ende der Osterferien Mitte April, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD).

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Brandenburg aktuell

Chef vom Dienst

Tel.: +49 (0)30 979 93-22 410

brandenburg-aktuell@rbb-online.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell