Sporthilfe Club der Besten: Österreich wird Treffpunkt für Deutschlands beste Athletinnen und Athleten

Zusammentreffen von Deutschlands internationalen Medaillengewinnerinnen und -gewinnern auf Einladung der Sporthilfe vom 05. bis zum 10. Oktober im Aldiana Club Ampflwang // Wertschätzung der Sporthilfe für Deutschlands beste Athletinnen und Athleten

Mit einer Einladung zum Sporthilfe Club der Besten honoriert die Sporthilfe die Medaillenerfolge der erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten der vergangenen Sommer- und Wintersportsaison. Rund 50 deutsche Top-Athletinnen und -Athleten werden ab Sonntag, 5. Oktober, bis Freitag, 10. Oktober, zur einzigartigen Incentive- und Eventwoche der Sporthilfe im Aldiana Club Ampflwang in Österreich zusammenkommen.

"Mit dem Club der Besten möchten wir zeigen: Erfolge sind mehr als Medaillen und Prämien", erklärt Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Athletenförderung: "Der Sporthilfe Club der Besten ist unsere besondere Art, den Athletinnen und Athleten für ihre außergewöhnlichen Erfolge zu danken. Er bringt die gesamte Sporthilfe-Familie zusammen, bestehend vor allem aus den Athletinnen und Athleten, aber auch aus Partnern, Kuratorinnen und Kuratoren und Sporthilfe-Alumni-Club-Mitgliedern - und schafft Raum für Begegnung, Anerkennung und gemeinsame Erinnerungen. Mit diesem einzigartigen Format geben wir den erfolgreichsten deutschen Sportlerinnen und Sportlern des vergangenen Jahres eine besondere Bühne und unterstreichen zugleich unsere Anerkennung und Wertschätzung für ihre beeindruckenden Leistungen."

Laura Nolte, jüngste Bob-Olympiasiegerin der Geschichte, war bereits mehrfach zu Gast: "Der Sporthilfe Club der Besten ist für uns Athletinnen und Athleten ein echtes Highlight im Jahr. Hier begegnen sich Sommer- und Wintersport, Olympia und Paralympics in einer einzigartigen Gemeinschaft und Atmosphäre. Für mich ist die Qualifikation und die Einladung zum Sporthilfe Club der Besten eine riesige Anerkennung für die sportlichen Erfolge, die mir neue Energie und Motivation für kommende Ziele - auch bei den Spielen in Mailand und Cortina - gibt."

Unter den Gästen im Aldiana Club Ampflwang in Österreich befinden sich in diesem Jahr neben Laura Nolte auch weitere Top-Wintersportlerinnen und -sportler, die in der vergangenen Saison Medaillenerfolge feierten und sich bereits auf die Olympischen und Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo vorbereiten: Darunter die Bobpiloten Adam Ammour und Johannes Lochner (alle Bobsport) sowie Sportarten-Umsteigerin Tatjana Paller, die sich im erstmals olympischen Skibergsteigen für die Winterspiele qualifizieren möchte. Philipp Horn und Philipp Nawrath (beide Biathlon) oder Johanna Recktenwald mit ihrer Begleitläuferin Emily Weiss (Para-Ski nordisch). Deutschlands Spitzenathletinnen und -athleten aus Sommersportarten feiern im Sporthilfe Club der Besten hingegen ihren jeweiligen Saisonabschluss: Etwa die Europameister der Hockey-Nationalmannschaft der Herren, WM-Bronzemedaillengewinnerin Gina Lückenkemper (Leichtathletik), Europameisterin Seija Ballhaus (Judo), die Vielseitigkeitsreiter um Europameister Michael Jung, Weltmeisterin Annika Zeyen-Giles (Para-Radsport) und die Olympiasiegerinnen im 3x3-Basketball Svenja Brunckhorst und Sonja Greinacher. Auch Para-Schwimmerin Elena Semechin, gerade Mutter geworden, wird sich die Tage im Kreise der Sporthilfe-Familie nicht entgehen lassen.

Den Höhepunkt der Woche bildet die Ehrung "Der oder die Beste 2025" am Donnerstag, 9. Oktober, bei der Deutschlands Top-Athletinnen und -Athleten selbst ihre Wahl treffen. Im vergangenen Jahr erhielt Olympiasieger Lukas Märtens (Schwimmen) die prestigeträchtige Auszeichnung.

Ermöglicht wird das besondere Sporthilfe-Event für Deutschlands erfolgreichste Athletinnen und Athleten dank des Engagements der Top-Partner der Veranstaltung, Aldiana, Deutsche Telekom, Elite Sports Nutrition (ESN) und PwC Deutschland sowie der Partner adidas, Deutsche Bank und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Außerdem engagieren sich APA Brands Events Solutions, Hyrox und STICKERSTARS als offizielle Ausrüster beim Sporthilfe Club der Besten.

