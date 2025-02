Sporthilfe

Ball des Sports 2025 mit Prominenz aus Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Frankfurt am Main (ots)

Der 54. Ball des Sports lockt am Samstagabend zahlreiche große Namen in die Festhalle Frankfurt - allen voran die erfolgreichen Athletinnen und Athleten aus Paris.

Große Wertschätzung für Deutschlands Medaillengewinnerinnen und -gewinner von Paris: Am Samstag, 22. Februar, werden zum Ball des Sports der Sporthilfe die erfolgreichsten Athletinnen und Athleten des vergangenen Jahres auf dem Roten Teppich in Frankfurt erwartet. Von Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler und den 3x3-Olympiasiegerinnen Sonja Greinacher und Marie Reichert über die Paralympicssiegerinnen und -sieger Taliso Engel (Para-Schwimmen), Maike Hausberger (Para-Bahnrad) und Sandra Mikolaschek (Para-Tischtennis), die Paris-Medaillengewinnerinnen und -gewinner Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch (beide Bahnrad), Johannes Floors und Niko Kappel (beide Para-Leichtathletik) bis hin zu den Winter-Olympiasiegerinnen im Zweierbob Laura Nolte und Deborah Levi und Big-Wave-Surfer Sebastian Steudtner haben ihr Kommen zugesagt. Sie stehen gemeinsam mit insgesamt rund 90 weiteren Top-Athletinnen und -Athleten im Mittelpunkt, wenn die Sporthilfe mit gut 1.500 Gästen in der Frankfurter Festhalle ihren 54. Ball des Sports feiert.

Bei Europas erfolgreichster Benefizveranstaltung im Sport wird Schwimmlegende Franziska van Almsick in ihrer Funktion als stellvertretende Vorsitzende des Sporthilfe-Aufsichtsrats an der Seite von Aufsichtsrats-Chef Christian Seifert und dem Sporthilfe-Vorstand mit Max Hartung, Karin Orgeldinger und Karsten Petry unter anderem die früheren Olympiastars Fabian Hambüchen, Britta Heidemann und Timo Boll, Kulttrainer Jürgen Klopp, die früheren Fußball-Stars von Eintracht Frankfurt, Alexander Meier, Sebastian Rode und Marco Russ sowie zwölf Mitglieder der "Hall of Fame des deutschen Sports" wie Eberhard Gienger, Michael Groß, Heike Henkel, Ulrike Nasse-Meyfarth, Jochen Schümann, Matthias Steiner und Kristina Vogel begrüßen.

Am Vorabend der Bundestagswahl sind mit der für den Sport zuständigen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ihrem Kollegen Dr. Jörg Kukies (Bundesministerin für Finanzen) auch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik zu Gast. Die hessische Politik wird angeführt von der Ministerin für Familien, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, Diana Stolz, die Stadt Frankfurt wird durch Oberbürgermeister Mike Josef vertreten. Aus der Sportpolitik haben neben Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, und Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, und IOC-Mitglied Michael Mronz auch zahlreiche Präsidentinnen und Präsidenten der nationalen Spitzensportverbände ihr Kommen zugesagt.

Die Wirtschaft ist beim 54. Ball des Sports durch hunderte Vorstände und Vorständinnen sowie Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer deutscher und internationaler Unternehmen vertreten - allen voran die Vertreterinnen und Vertreter von Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung, allesamt Nationale Förderer der Sporthilfe, die mit ihrem herausragenden Engagement das Bindeglied zwischen Sport und Wirtschaft darstellen.

Neben Johannes B. Kerner, der zum 25. Mal den Ball des Sports moderieren wird, haben mit Joachim Llambi, Jörg Pilawa, Sven Voss, Laura Wontorra und Jana Wosnitza auch weitere bekannte Gesichter aus der TV-Landschaft zugesagt.

Für die Sporthilfe ist der Ball des Sports sowohl finanziell als auch ideell das wichtigste Event im Jahr. Die Stiftung erwirtschaftet durch ihre Highlight-Veranstaltung jährlich einen sechsstelligen Benefiz-Erlös zugunsten der Athletenförderung. Zudem genießt der Ball des Sports großes mediales Interesse, womit den Sporthilfe-geförderten Athletinnen und Athleten eine besondere Wertschätzung zuteilwird, und bringt sie wie kein anderes Event mit Partnern und Förderern der Sporthilfe, Führungskräften aus der deutschen Wirtschaft und Prominenz aus Politik und Gesellschaft zusammen.

Mehr als 150 Unternehmen beteiligen sich als Sponsoren und Partner beim Gala-Programm und der traditionellen Tombola mit Preisen im Wert von rund 350.000 Euro. Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, sorgt mit seinem exklusiven Fahrservice für eine stilvolle Ankunft der Ballgäste am roten Teppich. Für bargeldloses Bezahlen sorgt die Deutsche Bank, ebenfalls Nationaler Förderer der Sporthilfe, mit ihrem Partner VERT. Der Wiesbadener Kurier produziert die von PwC Deutschland präsentierte Mitternachtszeitung für die Gäste beim Ball des Sports 2024.

"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

