Hannes und Elena Aigner mit Wichtelbox als "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2024 ausgezeichnet

Kanute Hannes Aigner und seine Ehefrau Elena Aigner erhalten DKB-Gründerprämie in Höhe von 12.000 Euro

Kanute Hannes Aigner ist mit seinem Start-up "Wichtelbox" von Sporthilfe, DKB und Werte-Stiftung zum als "Sporthilfe Start-up des Jahres" 2024 ausgezeichnet worden. In einer öffentlichen Online-Wahl und einem anschließenden Pitch vor einer Expert:innen-Jury setzte sich der dreifache Weltmeister und zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner im Kanu-Slalom gegen fünf weitere Start-up-Ideen aktuell oder ehemals Sporthilfe-geförderter Athlet:innen durch.

Als "Sporthilfe Start-up des Jahres" erhält Aigner eine von der DKB gestiftete Gründerprämie in Höhe von 12.000 Euro, mit der er gemeinsam mit Ehefrau und Mitgründerin Elena Aigner "das Produktmarketing der ,Wichtelboxen' vorantreiben und bei den Endkunden bekanntmachen" will. Die "Wichtelbox" ist eine Art DIY-Bastelbox für leuchtende Kinderaugen in der Weihnachtszeit, die 28 kreative Aktivitäten für Kinder bereithält und Eltern stressfreies Wichteln ermöglicht. "Es ist für uns eine ganz emotionale Sache und eine riesige Freude, mit unserem Start-up so viele Kinder in der Weihnachtszeit glücklich zu machen," sagt Hannes Aigner.

Weitere Stimmen zur Auszeichnung:

Karin Orgeldinger, Vorständin Athletenförderung der Sporthilfe:

"Wir haben sechs wertvolle, innovative und vor allem intrinsisch motivierte Start-up-Ideen kennenlernen dürfen. Die Athlet:innen haben dabei unter anderem die Themen Inklusion und Nachhaltigkeit bedient und mitgedacht. Grundpfeiler unserer Arbeit bei der Sporthilfe. Die Athlet:innen bringen alles mit, um ihre Geschäftsideen zum Erfolg zu führen und somit nach der aktiven Laufbahn im Sport in eine erfolgreiche Nachaktivenkarriere zu starten. Ich möchte Hannes und Elena Aigner zu ihrem Start-up gratulieren und auch alle weiteren Pitch-Teilnehmenden ausdrücklich ermutigen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen."

Jonas Stüdemann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Werte-Stiftung:

"Die Start-up Academy vereint bestens zwei unserer Handlungsfelder, Bildung und Sport. Als Werte-Stiftung möchten wir junge Unternehmer mit unserem Know-how und unserem Netzwerk dabei unterstützen, ihren Weg auf Basis gesellschaftlicher Werte zu gehen. Sportler bringen genau diese Werte und Eigenschaften wie Ausdauer, Leistungsbereitschaft, Durchhaltevermögen mit und die Fähigkeit, mit Rückschlägen umzugehen. Dies ist elementar für das Gründen."

Axel Kasterich, Vorstand DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement:

"Wir haben sechs großartige Pitches gesehen und viele der Ideen haben das Potenzial, sich auf dem Markt zu etablieren. Wieder einmal haben wir gesehen, dass Zielorientierung, Ehrgeiz und das Stecken hoher Ziele nicht nur die Sportler auszeichnen, sondern auch perfekt zur DNA der DKB passt. Hannes und Elena Aigner brennen für ihre Idee und sind die verdienten Sieger."

Folgende Athlet:innen nahmen am Pitch teil (in alphabetischer Reihenfolge):

Michel Adam (Judo) mit Atlaz Performance - eine nahtlose Daten-Integrations- und Analyseplattform im Sport

mit - eine nahtlose Daten-Integrations- und Analyseplattform im Sport Hannes Aigner (Kanu-Slalom) mit Wichtelbox - einem Rundum-Sorglos-Paket für "Weihnachtswichtel"

mit - einem Rundum-Sorglos-Paket für "Weihnachtswichtel" Caterina Granz (Leichtathletik) mit athleticure - einem spezifischen Gruppentraining für Personen, die an psychischen Erkrankungen leiden

mit - einem spezifischen Gruppentraining für Personen, die an psychischen Erkrankungen leiden Felix Haase (Sportschießen) mit Intreenity - einem Online-Fundraising-Tool zur CO2-Kompensation und zur Stärkung der Wälder

mit - einem Online-Fundraising-Tool zur CO2-Kompensation und zur Stärkung der Wälder Steffi Kriegerstein (Kanu) mit eduScout - einer modernen und zielorientierten Berufsberatung für Kinder und Jugendliche

mit - einer modernen und zielorientierten Berufsberatung für Kinder und Jugendliche Thomas Ulbricht (Para-Radsport) mit Feelix - einer taktilen Sehhilfe für blinde Menschen

Vorausgegangen war der Auszeichnung eine öffentliche Online-Wahl sowie ein Pitch auf Schloss & Gut Liebenberg vor einer fünfköpfigen Expert:innen-Jury mit hochrangigen Wirtschaftsvertreter:innen aus dem Umfeld der Sporthilfe und der Werte-Stiftung, die zu jeweils gleichen Teilen in das Gesamtergebnis einflossen. Gemeinsam mit der DKB und der Werte-Stiftung verleiht die Sporthilfe damit zum siebten Mal die Auszeichnung "Sporthilfe Start-up des Jahres".

Die bisherigen Preisträger:innen sind Paralympicssiegerin Christiane Reppe mit "THAT'S COFFEE" (2023), der Weltklasse-Wakeboarder Nico von Lerchenfeld mit "Wakeboard Campus" (2022), der ehemalige Radprofi Mario Vogt (2021) mit "Sportsharing Network", Zehnkämpfer Andreas Bechmann mit "Preventio" (2020/21), Ex-Schwimmerin Svenja Zihsler mit "Hirnaktiv" (2019) sowie Kanute Florian Breuer mit "Das Workout" (2018).

Die Start-up Academy ist ein Förderbaustein der Sporthilfe und wird seit 2018 angeboten. Jährlich werden bis zu 20 Athlet:innen auf dem Weg zur Start-up-Gründung unterstützt. Partner der Start-up Academy sind die DKB, die neben der DKB-Gründerprämie ihr Tagungszentrum Schloss & Gut Liebenberg als Veranstaltungslocation zur Verfügung stellt, sowie die Werte-Stiftung, die für den Programminhalt verantwortlich ist.

Weitere Informationen zur Start-up Academy und zum Sporthilfe Start-up des Jahres unter: https://www.sporthilfe.de/startupdesjahres/

