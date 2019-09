Stiftung Deutsche Sporthilfe

Wer wird Nachfolger von Kristina Vogel als "Beste/r 2019"?

Frankfurt am Main (ots)

4.000 Sporthilfe-geförderte Athleten wählen ab heute aus 15 Nominierten ihren besten Athleten oder ihr bestes Team / Auszeichnung erfolgt beim Sporthilfe Club der Besten mit rund 80 deutschen Top-Athleten im Aldiana Club Fuerteventura

Am kommenden Montag starten die erfolgreichsten deutschen Athleten der vergangenen zwölf Monate zum Sporthilfe Club der Besten. Die Deutsche Sporthilfe führt die Teilnehmer bei dieser Incentive-Woche vom 23. bis 30. September in den Aldiana Club Fuerteventura. Bereits ab heute wählen die rund 4.000 von der Sporthilfe geförderten Athleten in einem exklusiven Online-Voting ihren Favoriten. Der Sieger wird auf der Abschlussgala des Sporthilfe Club der Besten am Sonntag, 29. September, verkündet.

Folgende Athletinnen und Athleten bzw. Mannschaften wurden von einer Jury, bestehend aus Athletenvertretern der nationalen Sportfachverbände, nominiert (alphabetische Reihenfolge):

- Beachvolleyball-Team Thole/Wickler, WM-Silber - Bobteam Friedrich, 2x Weltmeister - Laura Dahlmeier, Biathlon, 2x WM-Bronze - Deutschland-Achter, Rudern, Weltmeister - Markus Eisenbichler, Skisprung, 3x Weltmeister - Eric Frenzel, Nordische Kombination, Weltmeister & WM-Silber - Clara Klug, Para-Biathlon, 3x Weltmeisterin - Patrick Lange, Triathlon, Ironman Weltmeister - Nationalmannschaft 7er Rugby, Europameister - Anna Schaffelhuber, Para Ski alpin, 2x Weltmeisterin - Elisabeth Seitz, Turnen, WM-Bronze - Frank Stäbler, Ringen, Weltmeister - Ornella Wahner, Boxen, Weltmeisterin - Florian Wellbrock, Schwimmen, 2x Weltmeister - Oliver Zeidler, Rudern, Weltmeister

Sporthilfe Club der Besten

Mit dem Sporthilfe Club der Besten honoriert die Deutsche Sporthilfe als Veranstalter die großartigen Erfolge deutscher Athleten. Die Sportler, die sich mit Medaillenerfolgen bei Welt- und Europameisterschaften in den vergangenen zwölf Monaten für diese weltweit einzigartige Reise qualifizieren konnten, erwartet auf der Kanareninsel ein abwechslungsreiches Sport-, Aktions- und Unterhaltungsprogramm, bei dem sich die Sommer- und Wintersportler näherkommen und austauschen können. Die Top-Partner der Veranstaltung, Aldiana, Allianz, smart und die DFL Deutsche Fußball Liga, sowie der offizielle Ausrüster adidas ermöglichen mit ihrem Engagement dieses besondere Event für Deutschlands beste Athleten.

Teilnehmende Sportler

Wintersport Biathlon: Laura Dahlmeier, Denise Herrmann, Erik Lesser, Roman Rees Bob: Candy Bauer, Annika Drazek, Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Mariama Jamanka, Paul Krenz, Thorsten Margis, Stephanie Schneider, Ann-Christin Strack, Nico Walther Nordische Kombination: Vinzenz Geiger Rodeln: Tobias Arlt, Sascha Benecken, Toni Eggert, Julia Taubitz, Tobias Wendl Skeleton: Sophia Griebel, Tina Hermann, Jacqueline Lölling Skispringen: Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt Snowboard: Stefan Baumeister, Paul Berg, Hanna Ihedioha, Selina Jörg

Sommersport Bahnradsport: Roger Kluge, Theo Reinhardt, Miriam Welte Beachvolleyball: Julius Thole, Clemens Wickler Kanu: Max Hoff, Max Lemke, Tom Liebscher, Ronald Rauhe, Max Rendschmidt, Jacob Schopf Radsport: Denise Schindler Reitsport: Ingrid Klimke, Sönke Rothenberger, Dorothee Schneider Rudern: Deutschlandachter (Laurits Follert, Malte Jakschik, Torben Johannesen, Hannes Ocik, Christopher Reinhardt, Martin Sauer, Richard Schmidt, Jakob Schneider, Johannes Weißenfeld) // Leichtgewichts-Doppelzweier (Jason Osborne, Jonathan Rommelmann) Rugby: 7er National-Team (Anjo Buckman, Jonathan Dawe, Ben Ellermann, Robert Haase, Leon Hees, Zinzan Hees, Bastian Himmer, Niklas Hohl, Tim Lichtenberg, Carlos Soteras Merz, Phil Szczesny) Taekwondo: Iordanis Konstantinidis Triathlon: Nina Eim, Justus Nieschlag

Behindertensportler des Jahres 2018 Martin Fleig (Ski Nordisch) Markus Rehm (Leichtathletik) Denise Schindler (Radsport)

Juniorsportler des Jahres 2018 Lea-Jasmin Riecke (Leichtathletik)

Bisherige Preisträger Franka Dietzsch (Leichtathletik, 2007) Michael Greis (Biathlon, 2006) Alexander Leipold (Ringen, 2003) Gerd Schönfelder (Para Ski Alpin, 2012) Kristina Vogel (Bahnrad, 2018) Mark Warnecke (Schwimmen, 2005)

Honorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial für Medien

Das dpa-Tochterunternehmen picture alliance stellt als Medien- und Fotopartner der Deutschen Sporthilfe täglich eine Auswahl honorarfreier Bilder von der Veranstaltung in ihr Portal zum Download. Ansprechpartner ist Kai-Uwe Wärner, Mail: waerner.kai-uwe@dpa.com, Tel.: +49 171 1203043 Sporthilfe-Partner SPORTTOTAL erstellt honorarfreies Bewegtbild-Rohmaterial sowie Beiträge zu den Highlights der Woche. Aktuelles Videomaterial ist ab dem 24. September abrufbar unter: https://scdb2019.atmosphere.zone. Ansprechpartner ist Sebastian Egelhoff, Mail: sebastian.egelhoff@icloud.com, Tel.: +49 (0) 172 84 85 928.

Weitere Informationen zum Sporthilfe Club der Besten: - www.sporthilfe.de/clubderbesten - facebook.com/deutschesporthilfe - instagram.com/sporthilfe - twitter.com/sporthilfe - #sporthilfeclubderbesten

Pressekontakt:

Stiftung Deutsche Sporthilfe

Jens kleine Brörmann

Otto Fleck-Schneise 8

60528 Frankfurt am Main

Tel: 069/67803 - 512

Fax: 069/67803 - 599

E-Mail: jens.broermann@sporthilfe.de

Internet: www.sporthilfe.de

Original-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell