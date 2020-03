Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V.

Deutscher Kulturförderpreis 2020: Ausschreibung startet!

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergibt auch im Jahr 2020 gemeinsam mit Handelsblatt und ZDF den Deutschen Kulturförderpreis an Unternehmen, die sich auf herausragende Art und Weise für die deutsche Kulturlandschaft engagieren. In dem Wissen, dass Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft im Kontext der COVID-19-Pandemie aktuell vor besonderen Herausforderungen stehen, erscheint es dem Kulturkreis der deutschen Wirtschaft gerade in diesem Jahr besonders wichtig, innovative unternehmerische Kulturförderung zu würdigen und sichtbar zu machen.

Anbei unsere aktuelle Ausschreibung für den Deutschen Kulturförderpreis 2020, der Ende November in Stuttgart vergeben werden soll. Wir hoffen sehr, dass spätestens im Herbst das gesellschaftliche Leben wieder in bekannter Form stattfinden kann.

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergibt jährlich gemeinsam mit dem Handelsblatt und dem ZDF den Deutschen Kulturförderpreis für innovative Kulturförderprojekte. Mit dieser Auszeichnung ehrt der Kulturkreis das herausragende Engagement von Unternehmen und unternehmensnahen Stiftungen, die sich in die Pflege und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft unseres Landes fördernd einbringen. Bis zum 15. Juni 2020 nimmt der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. Bewerbungen entgegen.

An wen richtet sich der Preis?

Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die sich neben dem eigentlichen Kerngeschäft kulturell engagieren, und unternehmensnahekulturfördernde Stiftungen können sich mit einem Kulturförderprojekt aus den letzten 24 Monaten um den Deutschen Kulturförderpreis bewerben.

Wer vergibt den Preis?

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergibt den Deutschen Kulturförderpreis gemeinsam mit dem Handelsblatt und dem ZDF. Eine jährlich wechselnde, hochkarätig besetzte Jury aus Kultur, Politik, Medien und Wirtschaft beurteilt die Bewerbungen.

Welche Kriterien gelten?

Die Jury bewertet u. a. die Relevanz und Wirkung des Kulturförderprojekts, die Kreativität und Risikobereitschaft des Förderkonzepts und dessen Nachhaltigkeit und Innovation. Die Bewertung richtet sich nicht nach der Höhe der Förderausgaben.

Welche Preise werden verliehen? 2020 werden vier Preise verliehen. Die Preiskategorien richten sich nach der Unternehmensgröße und orientieren sich an der Mitarbeiterzahl. - Kategorie kleine Unternehmen (bis 200 Mitarbeiter) - Kategorie mittlere Unternehmen (bis 2.000 Mitarbeiter) - Kategorie große Unternehmen (bis 50.000 Mitarbeiter) - Kategorie große Unternehmen (ab 50.001 Mitarbeiter)

Preisverleihung

Alle Bewerber werden zur festlichen Preisverleihungsgala eingeladen. Sie findet im November 2020 in Stuttgart in Zusammenarbeit mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) statt.

Jetzt bewerben! Die Bewerbung ist kostenfrei. Es werden keinerlei Teilnahme- oder Bearbeitungsgebühren erhoben.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juni 2020!

Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen: www.kulturkreis.eu/kulturfoerderpreis

