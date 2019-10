Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V.

Vorstellung der neuen Studie: "Unternehmerische Kulturförderung in Deutschland"

Hrsg. v. Kulturkreis der deutschen Wirtschaft in Kooperation mit dem Institut für Kultur und Medienwirtschaft (IKMW)

Berlin (ots)

Neben der umfassenden staatlichen Kulturförderung trägt auch die private Finanzierung zu Erhalt und Ausbau der in Quantität und Qualität vorbildlichen kulturellen Infrastruktur Deutschlands bei. Unternehmen und Unternehmer stehen in einer langen Tradition mäzenatischen Engagements und sind sich dabei ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wie steht es heute konkret um diese Förderpraxis, ihre Motive, Konzepte und Strategien in einem veränderten, von Transformationen gekennzeichneten kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld? Welche Themen, kulturellen Felder präferiert private Kulturförderung? Und auf welche gesellschaftlichen Ansprüche oder Defizite und Probleme reagieren die Unternehmen?

Nach seiner ersten Studie zur unternehmerischen Kulturförderung vor über zehn Jahren gibt der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft gemeinsam mit den Autoren Klaus Siebenhaar und Achim Müller vom Institut für Kultur und Medienwirtschaft Berlin (IKMW) Antworten auf diese Fragen. Dazu wurden erneut Unternehmen aller Branchen in Deutschland befragt. Neben quantitativen und qualitativen Erhebungen fließen in diese zweite Studie erstmals Analysen von Bewerbungen um den Deutschen Kulturförderpreis ein. Darüber hinaus stehen übergreifende Empfehlungen zu einer zukünftigen Kulturförderpraxis im Fokus der Untersuchung.

Zur Präsentation der Studienergebnisse mit Frau Dr. Franziska Nentwig, Geschäftsführerin Kulturkreis, sowie Herrn Prof. Dr. Klaus Siebenhaar und Herrn Achim Müller, Institut für Kultur und Medienwirtschaft (IKMW), laden wir Sie herzlich ein:

Termin: Dienstag, 22. Oktober 2019, 11-13 Uhr Ort: Haus der Deutschen Wirtschaft, Breite Straße 29, D-10178 Berlin, Raum 1.006

Bitte akkreditieren Sie sich bis zum 8. Oktober 2019 bei s.schleicher@kulturkreis.eu

Informationen zum Buch:

Klaus Siebenhaar, Achim Müller Unternehmerische Kulturförderung in Deutschland herausgegeben vom Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. 120 Seiten, Klappenbroschur 15,0 x 22,0 cm Für Mitglieder und Partner des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.: EUR 10 Schutzgebühr LVP Buchhandel: EUR 15 ISBN 978-3-943132-81-6 Erscheinungsdatum: 22.10.2019

Kontakt:



Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.

Sabrina Schleicher

Kommunikation

Haus der Deutschen Wirtschaft

Breite Straße 29, D-10178 Berlin

T +49 (0)30-20 28-17 59

s.schleicher@kulturkreis.eu

www.kulturkreis.eu

Original-Content von: Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., übermittelt durch news aktuell