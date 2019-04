ideemedia

Ostereiersuche mal anders: Geocaching auf den neuen Teutoschleifchen

Tecklenburg (ots)

Mit acht Teutoschleifen, acht neuen Teutoschleifchen und einer Teutostadtschleife ist rund um Tecklenburg Deutschlands nördlichste Premium-Wanderregion entstanden. Auf sechs der 17 Rundwege zwischen 3,3 und 13,3 Kilometern Länge können Familien Ostern auf moderne Schatzsuche gehen: Am Rande der kürzeren Teutoschleifchen wurden mehr als 20 Geocaches versteckt. Auf die Spuren der Schätze an geheimnisvollen Plätzen führt ein neuer Pocket-Wanderführer, der gedrucktes Buch und einfache Smartphone-Navigation verbindet. Ausführlich vorgestellt werden im 176 Seiten starken Wanderführer alle Premiumrundwege im nördlichen Münsterland. Vielseitig und abwechslungsreich erschließen die Wanderrouten unter anderem die Fantasien im Fels in den Dörenther Klippen, folgen den Spuren von Hermann dem Cherusker und lüften das Geheimnis der Teutoburger Taiga. Ein sechs Kilometer langer Premium-Stadtwanderweg zeigt die romantischen Seiten von Tecklenburg, eine leichte Wellness-Runde führt am Mittellandkanal entlang zum Nassen Dreieck - Deutschlands Knotenpunkt der Binnenschifffahrt. Über QR-Codes im Buch lassen sich alle Touren bequem für unterwegs auf Smartphones und Tablets übertragen. Wer alle Caches findet und die darin enthaltenen Codes aus Buchstaben und Zahlen richtig zusammensetzt kann sich später bei der Tourist-Info eine Belohnung abholen.

Buchtipp: Teutoschleifen & Teutoschleifchen, 17 Premium-Rundwanderungen plus Geocaching, 14,95 Euro. Infos: www.ideemediashop.de und Tecklenburger Land Tourismus e. V., Markt 7, 49545 Tecklenburg, Tel. 05482/929182.

