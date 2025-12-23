Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Glaube ist Thema für Schreibwettbewerb

Hanns-Seidel-Stiftung erwartet Einsendungen bis 28. Februar 2026

Die Hanns-Seidel-Stiftung ruft zum fünften Mal zum Schreibwettbewerb DIE FEDER auf: "Glaube" - ein spannendes Thema mit vielen Facetten und Gestaltungsmöglichkeiten, das mit vielen Assoziationen und Emotionen verknüpft ist, und zu dem jeder etwas beitragen kann - als Erzählung von persönlich Erlebtem, Empfundenem, als Betrachtung mit gesellschaftlicher Perspektive oder Erwartung an die Zukunft.

Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP, erklärt: "Unser Wettbewerb soll Autorinnen und Autoren verschiedener Altersgruppen motivieren, Geschichten und Gedichte zu verfassen. Zum Thema Glaube sollte jede und jeder eine Meinung, eine Beobachtung oder eine Erkenntnis haben. Diese altersgerecht niederzuschreiben und damit andere zum Nachdenken anzuregen, ist Sinn der Ausschreibung."

Die Beiträge können in allen Textgattungen, von Erlebnisberichten bis hin zu Gedichten, verfasst sein, dürfen bislang unveröffentlicht und maximal 20.000 Zeichen lang sein. Die Bewertung der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt getrennt nach Alter der Autoren in drei Gruppen (6-12, 13-18 und 19-99 Jahre), die Texte sollen entweder an die Zielgruppe Kinder (6-12 Jahre) oder Jugendliche (13-18 Jahre) gerichtet werden. Der Jury gehören Vertreter von Kinder- und Jugendbuchverlagen, Schriftsteller, Lehrkräfte und Vertreter der Hanns-Seidel-Stiftung an. Der Schreibwettbewerb steht in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft von Ulrike Scharf, MdL, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.

Die prämierten Beiträge werden in einem Sammelband veröffentlicht. Es gibt als Gewinn ein Preisgeld von 50 Euro sowie ein Seminar zum Thema "Kreatives Schreiben". Die Preisverleihung wird im Juni 2026 in München stattfinden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; Einsendeschluss ist der 28. Februar 2026. Nähere Infos zum Wettbewerb sowie das Teilnahmeformular sind unter www.hss.de/die-feder abrufbar.

