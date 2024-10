Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

Preisverleihung

Politische Influencer erhalten Preise der Hanns-Seidel-Stiftung für ihren Beitrag zum gesellschaftspolitischen Diskurs

München (ots)

Die Medientage München sind ein geeigneter Ort, Medienschaffenden aus ganz Deutschland zu begegnen, um über Medienpolitik, Medienlandschaft und Auswirkungen von Medien auf die Gesellschaft zu diskutieren. Im Rahmen der Münchner Medientage verlieh die Hanns-Seidel-Stiftung zum vierten Mal ihren Medienpreis "Politischer Influencer in den Sozialen Medien". Der Preis wurde in diesem Jahr in den Kategorien TikTok, Instagram und Multimedia vergeben. Dabei wurden informative, sachliche und spannende Einzelbeiträge, die Lust auf Politik machen und überwiegend junge Menschen erreichen, ausgezeichnet. Die Stiftung setzt damit einen Impuls für qualitativ guten Social-Media-Content im Bereich Politik.

Die Preise überreichte heute die stv. Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, Susanne Breit-Keßler, zusammen mit dem Präsidenten der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), Dr. Thorsten Schmiege auf der Media Idol Stage im House of Communication in München.

Besondere Verantwortung der Publizisten - wertvoller Beitrag für die Demokratie

"Der Einfluss auf die Meinungsbildung durch politische Influencer ist gerade mit Blick auf die jungen Zielgruppen hoch. Das bedeutet: Wer Instagram, TikTok und Co als Kanal nutzt, um politische Inhalte zu vermitteln, trägt eine besondere Verantwortung. Und muss genauso wie Journalisten in den klassischen Medien Sorgfaltspflichten einhalten, die von den Medienanstalten überprüft werden", sagt BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege, und ergänzt: "Im besten Fall sind die Inhalte - so wie die positiven Beispiele bei der heutigen Preisverleihung - ein wertvoller Beitrag für die Demokratie." Die BLM lässt die Influencer aber nicht allein und informiert sie über relevante Themen wie Werbekennzeichnungspflicht, journalistische Sorgfaltspflichten sowie Umgang mit Hass und Hetze.

"Mit fundierter Meinung zu selbstbewusster, demokratischer Haltung"

"Alle drei Influencer vermitteln mit klug gemachten Beiträgen ein Wissen über Politik, das jungen Leuten hilft, sich eine eigene, fundierte Meinung zu bilden und damit zu einer selbstbewussten, demokratischen Haltung zu finden. Sie tragen in einem Umfeld von Fake News und extremistischer Meinungsmache dazu bei, dass politisches Geschehen transparent und direkte Kommunikation mit Politik möglich wird", so die stellvertretende HSS-Vorsitzende Susanne Breit-Keßler, die gleichzeitig aber auch die Wirkungen auf die User und Userinnen im Blick hat, "die dadurch an den demokratischen Prozessen partizipieren. Sie können Gefährdungen unseres freiheitlichen Rechtsstaates besser erkennen und sich zusammen mit anderen dagegen auf intelligente Weise zur Wehr setzen!"

"Köpfe und nicht nur Reichweite Kriterium"

Die Jury unter der Leitung von Prof. Dr. Jonas Schützeneder, Professor für Journalismus und digitale Innovation an der Universität der Bundeswehr München, lobte die hohe Qualität und Vielfalt der eingereichten Beiträge. Hier zählen neue Köpfe und nicht nur Reichweite als Kriterium: "Auch dieses Jahr haben wir unter vielen Einreichungen spannende neue Projekte gefunden. Wir als Jury haben tolle neue Ansätze entdeckt, viel gelernt und sind sehr gespannt auf die nächsten Schritte unserer Preisträgerinnen und Preisträger", so Schützeneder, der für diesen Content auch einen Markt in der Medienlandschaft sieht, denn "die Studienlage zeigt eindeutig, dass Information und Meinungsbildung gerade bei der jüngeren Altersgruppe so vielschichtig und vielfältig ist wie nie. Trotzdem fühlt sich diese Generation politisch und sucht sehr aktiv nach Inhalten und neuen Gesichtern, die diese Themen präsentieren."

In diesem Jahr wurden die Preisträger in den Kategorien TikTok, Instagram und Multimedia ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 6.000 Euro dotiert.

Die Ausgezeichneten der einzelnen Kategorien:

Kategorie TikTok: Leon Eberhardt (@politik.neugedacht) https://politikneugedacht.de/

Kategorie Instagram: Katharina (@verstehe_politik) https://www.instagram....e_politik/

Kategorie Multimedia: David Matei (Sicherheitspolitik) - Video 1-3

https://www.instagram.com/reel/C9QLTTbRdkR/

https://www.instagram.com/reel/C7Pc1X8tz9B/

https://www.instagram.com/reel/C-rV2msM6h5/

