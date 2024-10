Hanns-Seidel-Stiftung e.V.

16 Schülerzeitungen im Rampenlicht

Hanns-Seidel-Stiftung verleiht "Die Raute" an Nachwuchsjournalisten

Markus Ferber: "Journalismus hat eine hohe Verantwortung in einer Demokratie."

München (ots)

Mit über 100 Einsendungen war die Resonanz auf die DIE RAUTE, den Schülerzeitungspreis der Hanns-Seidel-Stiftung, wieder beeindruckend groß. Nicht nur die Vielzahl, sondern auch die hohe Qualität der Zuschriften, machte es der Jury schwer eine Auswahl zu treffen. Auch Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP, der im Konferenzzentrum der Stiftung 16 Schülerzeitungen auszeichnete, war tief beeindruckt von der Leistung der Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten: "Hohe Qualität bei Layout, Inhalt und sprachlicher Gestaltung zeichnet alle Gewinner aus", bekräftigte Markus Ferber, MdEP, der einst selbst Chefredakteur der Schülerzeitung an seiner Schule war. "Täglich mit einer Flut an Informationen unter Zeitdruck umzugehen, dabei die Wahrheit zu suchen und zu berichten, ist eine hohe Verantwortung in einer Demokratie, die nicht nur Beruf, sondern Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft ist", erklärt Ferber die Erwartungen an den Journalismus.

Die Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultus im Bayerischen Landtag, Dr. Ute Eiling-Hütig, MdL, hielt bei der Preisverleihung im Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung die Festrede mit Tipps für junge Zeitungsmacher: "Das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden, präzise zu formulieren und die Zielgruppe Schülerinnen und Schüler stets im Auge zu haben, ist entscheidend für erfolgreiche Schülerzeitungsredaktionen", so die Landtagsabgeordnete, die in ihrer Schulzeit selbst Artikel verfasst hat. Sie stellt fest, dass heute "junge Menschen eher nur noch kurze Texte anstatt Zeitungen oder ganze Bücher lesen. Im Zeitalter von Globalisierung, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz ist jedoch die Fähigkeit, komplexe Texte zu verstehen, wichtiger denn je!"

Für die Hanns-Seidel-Stiftung, die den Preis jedes Schuljahr ausschreibt, überreichte Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP zusammen mit der Landtagsabgeordneten Dr. Ute Eiling-Hütig den Gewinnerteams DIE RAUTE mitsamt Urkunden und je 300 Euro Preisgeld, 250 Euro gingen an den Sonderpreis online. Ferber machte zugleich auf die vielfältigen Fördermöglichkeiten der Stiftung für junge Leute aufmerksam, beispielsweise Stipendien mit ideeller und finanzieller Förderung.

Der renommierte Preis DIE RAUTE wird seit 2010 an Schülerzeitungsredaktionen der Schularten Mittelschule, Realschule, Gymnasium, Förderschule und Berufliche Schulen sowie als Sonderpreis verliehen und dient der Förderung des journalistischen Nachwuchses. Honoriert werden die besten Leistungen pro Schulart in den drei Kategorien "Journalistischer Einzelbeitrag", "Kreativität und Gestaltung" sowie "Informationsvielfalt". Zudem gibt es einen Sonderpreis Online. Die Hanns-Seidel-Stiftung möchte alle Schülerzeitungsmacherinnen und -macher dazu motivieren, auch in diesem Schuljahr wieder Zeitungen mit starkem Inhalt und modernem Layout zu veröffentlichen und bis Schuljahresende einzureichen. DIE RAUTE wird für das aktuelle Schuljahr 2024/2025 erneut ausgeschrieben.

Die Preisträger 2024:

"Hummelnews" - Mittelschule Hummelsteiner Weg; "Voice" - Mittelschule Geretsried; "Wallburg Express" - Georg-Göpfert-Mittelschule, Eltmann; "die Idee" - Maria-Ward-Realschule, Mindelheim; "Lobko News" - Lobkowitz-Realschule, Neustadt a.d. Waldnaab; "& Punkt" - staatliche Realschule, Schonungen; "Ansichtssache" - Gymnasium Penzberg; "Blickkontakt" - Von-Müller-Gymnasium, Regensburg; "Camerjäger" - Camerloher Gymnasium, Freising; "Cilly" - Cäcilienschule Fürstenfeldbruck; "Plapperazzi" - Römerbrunnenschule, Weißenburg; "Kunterbunte Schatztruhe" - Hans-Bayerlein-Schule, Passau; "FOBOSSO Postbote" - Staatliche FOS/BOS, Kaufbeuren; "eigenleben" - Klara-Oppenheimer-Schule, Würzburg; "Zoom" - FOS BOS Freising; "Gabriel-von-Seidl Podcast" - Gabriel-von-Seidl-Gymnasium, Bad Tölz;

Fotos aller Preisträger können unter www.hss.de/news/detail/reporter-von-morgen-im-rampenlicht-news12161/ heruntergeladen werden.

