ProSiebenSat.1 Digital GmbH

FYEO präsentiert den "Adventskalender" fürs Ohr

Ausgewählte FYEO Originals ab sofort im ICE-Portal der Deutschen Bahn erhältlich

Bild-Infos

Download

MünchenMünchen (ots)

A nightmare before Christmas? Im neuen Audio-Krimi "Der Adventskalender - In 24 Türchen bist Du tot" auf FYEO versetzt ein als Weihnachtsmann verkleideter Mörder das vorweihnachtliche Berlin in Angst und Schrecken. Der Unbekannte schlägt an jedem Adventssonntag zu - und spielt mit Kriminalkommissarin Amalia Albery (Luise Helm) ein nervenaufreibendes Katz- und Maus-Spiel quer durch die Hauptstadt ... Die neue Audio-Crime-Serie ist ab dem 1. Dezember auf FYEO erhältlich und beschert in bester "Adventskalender"-Manier Tag für Tag mit einer neuen, ca. 20-minütigen Folge mörderisch spannende Vorweihnachtstage - bis zum großen Finale an Heiligabend. Für "Hollywood"-Feeling sorgen die bekannten Synchronstimmen von Scarlett Johansson (Luise Helm), Jack Nicholson (Joachim Kerzel), Michael Fassbender (Norman Matt), George Clooney (Detlef Bierstedt) und vielen anderen Stars.

Willkommen an Bord! FYEO kooperiert ab sofort mit der Deutschen Bahn (DB) und stellt Reisenden in ICE- und vielen Intercity-Zügen täglich neue Folgen von "Der Adventskalender" (ab dem 1. Dezember) auch ohne FYEO-Abo zur Verfügung. Bereits heute können Bahnreisende alle Folgen ausgewählter FYEO Originals wie der Audio-Blockbuster "Lynn ist nicht allein", die Mystery-Serie "Stranger Sounds" mit Götz Otto, die Podcast-Doku "Oktoberfest 1980 - Blutige Wiesn" sowie die Audio-Reihen "Darwin gefällt das", "Bad Finance" und "Damals Genau Heute" im ICE-Portal, der Informations- und Entertainmentplattform der DB, kostenfrei erleben.

Das ist FYEO

Die kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder Doku-Reihen wie "Going to Ibiza". Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO über 30 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de.

Das ist das ICE Portal

Das ICE Portal ist die Informations- und Entertainmentplattform in ICE und vielen Intercity-Zügen der DB. Fahrgäste erhalten hier neben aktuellen Reiseinformationen zu ihrer Fahrt auch zahlreiche kostenlose Entertainmentinhalte wie Filme, Serien, Magazine, Nachrichten, Hörbücher und Podcasts. Um das ICE Portal nutzen zu können, ist es nötig, sich mit dem Zug-WLAN WIFI@DB zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung öffnet sich das ICE Portal automatisch. Alternativ kann es auch über die Eingabe von "iceportal.de" im Browser erreicht werden. Der Vorteil: Die Inhalte werden nicht über das Internet übertragen, sondern sind auf dem Zugserver gespeichert. Das Angebot funktioniert somit unabhängig von Mobilfunkempfang oder Internetverbindung des Endgeräts des Kunden und ohne Verbrauch des eigenen Datenvolumens. Das ICE Portal erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit und erreicht mittlerweile mehr als 10 Mio. Nutzer im Jahr.

Weitere News der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter presse.seven.one.

Bei Fragen:

Michael Benn

Sprecher Digital

Communications & PR

Strategy, Digital & Sales

Seven.One Entertainment Group

Tel. +49 89/9507-1188

Michael.Benn@seven.one

www.prosiebensat1digital.de

Original-Content von: ProSiebenSat.1 Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell