"Wir schaffen das!" Wirklich? Neue Audio-Serie "Wir schaffen das! - Wie ein Satz Deutschland veränderte" auf FYEO stellt Angela Merkels historische Aussage von 2015 auf den Prüfstand

31. August 2015: Hunderttausende Menschen sind auf ihrer Flucht in Deutschland angekommen oder befinden sich auf dem Weg dorthin. Bundeskanzlerin Angela Merkel setzt ein Zeichen für Menschlichkeit mit ihrem inzwischen historischen Satz: "Wir schaffen das!" Fünf Jahre später, im August 2020: Journalistin Lea Hampel (u.a. Süddeutsche Zeitung, Zeit Online) sowie Politikwissenschaftlerin und Journalistin Sham Jaff (Newsletter "What happened last week") wollen es genau wissen und fragen nach: Wie hat sich das Land seit 2015 verändert? Was hat Deutschland, was haben seine Bürger und die Geflüchteten gemeinsam geschafft? Was sorgt weiterhin für Herausforderungen - in der neuen achtteiligen Audio-Reihe "Wir schaffen das! - Wie ein Satz Deutschland veränderte" ab 31. August 2020 exklusiv auf FYEO. "Um die Frage zu beantworten, ob wir es geschafft haben oder nicht, wollten wir nah ran, in eine Gemeinschaft und mit den Menschen über die letzten fünf Jahre sprechen" erklärt Sham Jaff. "Wir wollten wissen, wie sich das Leben in Deutschland verändert hat - für die gesamte Gesellschaft, aber vor allem für einzelne Menschen", ergänzt Lea Hampel. Die beiden Hosts begeben sich für ihre Audio-Reihe in die oberbayrische Provinz in den Landkreis Weilheim-Schongau. Hier sprechen sie mit Menschen, deren Leben sich durch die Worte von Angela Merkel verändert hat. Zu Wort kommen zahlreiche Weilheimer, darunter u.a.: Der evangelische Pfarrer Jost Herrmann, der sein Amt zeitweise zugunsten der Arbeit als Geflüchtetenkoordinator aufgab. Die Geflüchtete Yara Mahmood (Name geändert, Anm. der Red.) aus Syrien, die anderen geflüchteten und oft durch mangelnde Bildung oder Tradition benachteiligten Frauen Starthilfe geben möchte. Der ortsansässige Unternehmer Klaus Bauer, der mit seinem Personalchef ein eigenes Integrationskonzept für Geflüchtete entwickelte. Die Landrätin Andrea Jochner-Weiß, die von den Auswirkungen des Satzes von Angela Merkel auf ihre berufliche Praxis 2015 bis heute berichtet. Und viele mehr. Produziert wird "Wir schaffen das! - Wie ein Satz Deutschland veränderte" von Susanne Klingner von "hauseins". Das ist FYEO Die kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder die Audio-Sitcom "Callboy" mit Denis Moschitto. Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO 29 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de Bei Fragen: Eva Gradl PR Manager Communications & PR Strategy, Digital & Sales ProSiebenSat.1 TV Deutschland Tel. +49 89/9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

