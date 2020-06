ARD Das Erste

ANNE WILL am 7. Juni 2020 um 21:45 Uhr im Ersten: Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus - wie viel Verantwortung trägt Präsident Trump für die Eskalation?

Es sind die größten Proteste seit Jahrzehnten: Seit mehr als einer Woche gehen in den USA Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren - teilweise begleitet von schweren Ausschreitungen. Auslöser für die Proteste ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd während eines Polizeieinsatzes in Minneapolis. US-Präsident Donald Trump setzt auf Härte und erwägt, das Militär einzusetzen. Provoziert Trump eine gesellschaftliche Spaltung, um im Wahlkampf zu punkten? Wie soll sich die Bundesregierung gegenüber Trump verhalten? Und wie tief ist Rassismus auch in Deutschland verankert?

Zu Gast bei Anne Will:

Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag) Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestages) Alice Hasters (Buchautorin und Podcasterin) Samira El Ouassil (Kolumnistin und Autorin) Christoph von Marschall ("Tagesspiegel"-Chefredaktion, ehem. Korrespondent in den USA) Stefan Simons (Korrespondent der Deutschen Welle, der bei seiner Berichterstattung zu den Protesten aus Minneapolis von Polizeikräften massiv behindert wurde, live-zugeschaltet aus Washington D.C.)

