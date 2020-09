Rechtsradikaler Terror oder frustrierter Einzeltäter? Die neue Audio-Dokumentation "Oktoberfest 1980 - Blutige Wiesn" ab 26. September 2020 exklusiv auf FYEO

ProSiebenSat.1 Digital GmbH

Blutige Wiesn: 13 Tote, hunderte Verletzte und Verstümmelte - das ist die Bilanz des Bombenanschlags auf das Oktoberfest am 26. September 1980. Genau 40 Jahre später, am 26. September 2020, rollt die neue zehnteilige Podcast-Dokumentation "Oktoberfest 1980 - Blutige Wiesn" auf FYEO die Ereignisse um die Attacke neu auf. Was steckt wirklich hinter dem Anschlag, der als der schwerste Terrorakt der deutschen Nachkriegsgeschichte gilt? War es eine gezielte Attacke mit rechtsradikalem Hintergrund oder die verzweifelte Einzeltat eines frustrierten jungen Mannes? Und warum verschwinden bei den Ermittlungen wichtige Beweismittel? Reporter und Moderator Rainer Maria Jilg (u.a. "Planet Wissen") trennt im neuen FYEO Original Mythen von Fakten. Dazu spricht er mit Historikern, Ermittlern, Überlebenden und Zeitzeugen, wie Karl-Heinz Hoffmann, dem ehem. Anführer der rechtsradikalen und nach ihm benannten "Wehrsportgruppe Hoffmann", dem damals mit dem Fall betrauten Generalstaatsanwalt a.D. Klaus Pflieger sowie Leo Martin, einem ehemaligen Profiler des BND. "Vor genau 40 Jahren veränderte das Oktoberfest-Attentat das Leben vieler Menschen radikal." erklärt Rainer Maria Jilg. "Schon bei der ersten Betrachtung des Falls merkt man: Da stimmt etwas nicht. Warum ist ein so wichtiges Ereignis in der Geschichte Deutschlands nicht zufriedenstellend aufgeklärt? Dieser Frage gehe ich in der neuen Audio-Reihe auf den Grund - mit überraschenden Erkenntnissen." Produziert wird "Oktoberfest 1980 - Blutige Wiesn" von Wake Word Studios. Das ist FYEO Die kostenlose Audio-App FYEO ("For Your Ears Only") bietet neben frei verfügbaren Podcasts einen Premium-Bereich (4,99 Euro pro Monat) mit Hörerlebnissen auf dem nächsten Level: Zu den exklusiven FYEO Originals zählen einzigartige Audio-Blockbuster-Formate, darunter "MAKEL", u.a. mit Alice Dwyer, Heike Makatsch und Peter Lohmeyer oder die Audio-Sitcom "Callboy" mit Denis Moschitto. Der Premium-Bereich kann von interessierten Hörern zwei Wochen lang kostenfrei getestet werden. FYEO arbeitet zudem mit einem großen Netzwerk an Autoren, Produzenten und Künstlern sowie weiteren Medien-Partnern, darunter Süddeutsche Zeitung und dpa, an der Entwicklung und Umsetzung weiterer Originals. Aktuell bietet FYEO 30 Eigenproduktionen in den unterschiedlichsten Genres: von Bildung über Comedy, Doku, Sport - bis hin zu Thriller oder Horror. FYEO ist als App für iOS und Android downloadbar. Alle weiteren Infos unter www.fyeo.de Bei Fragen: Eva Gradl PR Manager Communications & PR Strategy, Digital & Sales ProSiebenSat.1 TV Deutschland Tel. +49 89/9507-1127 Eva.Gradl@ProSiebenSat1.com

