Lust auf Caravaning-Urlaub ungebrochen - Markt weiterhin auf hohem Niveau

Caravaning Industrie verzeichnet 2023 ein Produktionsplus von 3,3 Prozent und einen Jahresumsatz von 15,3 Milliarden Euro

Reisen mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen sind nach wie vor angesagt und das Interesse an Freizeitfahrzeugen aus Deutschland ist weiterhin groß. Das zeigen die aktuellen Zahlen, die der Caravaning Industrie Verband (CIVD) heute auf seiner Jahrespressekonferenz im Rahmen der Touristikmesse CMT in Stuttgart präsentiert hat. Insgesamt wurden hierzulande im Jahr 2023 über 133.568 Freizeitfahrzeuge, das ist ein Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem gab es über 90.000 Neuzulassungen von Freizeitfahrzeugen. CIVD-Präsident Bernd Löher:

O-Ton Bernd Löher:

Das Jahr 2023 war aus Sicht des deutschen Caravanmarktes ein sehr gutes Jahr. Es war das erste Jahr nach Corona und wir haben uns auf einem hohen Niveau stabilisiert. Das heißt, mit den Zulassungszahlen größer 90.000 haben wir in Summe nur 0,7 % weniger Zulassungszahlen gehabt. Von daher war das ein sehr gutes Jahr. (0:20)

Durch die bessere Verfügbarkeit von Basisfahrzeugen nach den Engpässen in den Corona-Jahren, wurde die Reisemobilproduktion 2023 um 18,3 Prozent gesteigert. Im Gegenzug ging die Produktion bei den Caravans, die 2022 ein deutliches Produktionsplus erzielt hatten, um 17,4 Prozent zurück. Für das laufende Jahr ist der Caravaning Industrie Verband optimistisch:

O-Ton Bernd Löher:

Ich bin da sehr optimistisch, weil die Rahmenbedingungen für 2024 sind, analog zu 2023. Das heißt also, wenn wir das richtig managen, kann auf 24 ein gutes Jahr für uns werden. Die Rahmenbedingungen in 2024 werden vielleicht sogar etwas besser werden, weil die Zinsen sich stabilisieren. Unsere Kunden haben ein höheres Haushaltsnettoeinkommen durch die Lohnsteigerung. Inflation geht zurück. Es ist eine Verfügbarkeit von Fahrzeugen gegeben, so dass dieser Kaufprozess heute deutlich schneller umgesetzt werden kann, als es noch in 2023 war. Von daher sind wir schon optimistisch, dass auch 2024 ein gutes Jahr wird. (0:58)

Für dieses Jahr sind die Auftragsbücher der Unternehmen weiterhin gut gefüllt. Allerdings produzieren die Hersteller seit mehr als zwei Jahren unter erschwerten Bedingungen:

O-Ton Bernd Löher:

Das eine ist der Fachkräftemangel. Deswegen auch die Initiativen des CIVDs, dass wir da über die eigene Ausbildungsstufe gehen und unsere eigenen Fachkräfte ausbilden. Die zweite große Herausforderung, die wir haben, ist leider wieder die Lieferketten Problematik. Das hat mit geopolitischen Rahmenbedingungen zu tun. Die Materialversorgung, alles was aus Fernost kommt, verzögert sich gerade wieder. Und das ist schon ein Problem, was wir zurzeit wieder haben, dass es dadurch Zulieferverzügen kommt. Und das prominenteste Beispiel, was wir gerade in dem Zusammenhang sehen, ist Tesla in Grünheide Die werden jetzt ihre Produktion hinstellen müssen, weil die einfach keine Teile bekommen aufgrund dieser Thematik. Und das wird uns als Reisemobile und Caravan Industry in diesem Jahr in 2024 auch beschäftigen. Vielleicht nicht in diesem Ausmaße, weil unser Anteil von Waren, die aus Asien kommen, deutlich geringer ist, Aber es wird schon den einen oder anderen Verzug mit sich bringen. (1:55)

Die Vorfreude auf den Caravaning-Urlaub 2024 ist auf der CMT in Stuttgart deutlich spürbar. Die Reisemesse in Stuttgart wurde am Wochenende regelrecht gestürmt und in den sechs riesigen Hallen, in denen die neuesten Fahrzeuge stehen, war fast kein Durchkommen mehr. Urlaub im Reisemobil oder im Wohnwagen liegt voll im Trend:

Umfrage-O-Töne:

Der Urlaub fängt an, wenn man losfährt. Man hat alles dabei. Man kann es ganz individuell gestalten. Ist Entspannung. / Wir sind seit 20 Jahren mit dem Campingbus unterwegs und es ist einfach toll, flexibel zu sein. Wir genießen es, an Plätze zu kommen, wo andere nicht hinkommen,- das ist einzigartig. / Ich habe immer meine Decke dabei, mein Kissen. Es ist einfach ein kleines Zuhause. /. Sie können morgens das anziehen oder anlassen, was Sie wollen. Müssen nicht zu bestimmten Zeiten zum Essen gehen und Sie können sich selbst Ihren Tag gestalten, wie Sie möchten. / Für mich ist die Flexibilität das Wichtige daran, dass ich dahin fahren kann, wo es mir gefällt. Da bleibe ich dann. Und wenn das Wetter es nicht mehr tut oder der Platz doch nicht so toll ist, dann fahren wir einfach weiter. / Freiheit pur: Einsteigen, Losfahren, Ankommen. (0:46)

Abmoderation:

Die Deutsche Caravaning Industrie geht trotz aller Krisen mit Optimismus ins Jahr 2024. Denn eines ist klar: Caravans und Reisemobile aus deutscher Produktion sind und bleiben sehr gefragt.

