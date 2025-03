Deutsche Rentenversicherung Bund

Neue Ausgabe des Versichertenmagazins "zukunft jetzt" der Deutschen Rentenversicherung erschienen - Onlineausgabe nach Facelift noch attraktiver

"zukunft jetzt" ist das Versichertenmagazin der Deutschen Rentenversicherung. Viermal im Jahr informiert das gedruckte Heft in Reportagen, Interviews und Berichten über die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung und bringt die Leserinnen und Leser in Sachen Rente, Altersvorsorge, Reha oder Gesundheit auf den neuesten Stand.

Ergänzt werden die nützlichen Informationen und Empfehlungen durch authentische Geschichten von Menschen aus dem weiten Kosmos der Versicherten der Deutschen Rentenversicherung.

Die gerade erschienene Ausgabe 1/2025 steht unter dem Motto: "Forever young": Wie ist es eigentlich, jenseits der 50 noch einen neuen Beruf zu erlernen? Dieser Frage geht "zukunft jetzt" in der Titelgeschichte nach. Marian Gold, Sänger der Band Alphaville, schrieb vor 40 Jahren den Hit "Forever Young". In diesem Jahr wird er 70 Jahre alt und zeigt sich in Interviews wenig begeistert vom Älterwerden. Überdies sprach "zukunft jetzt" direkt nach einer Unterrichtsstunde der Jugendinitiative "Rentenblicker" der Deutschen Rentenversicherung mit drei jungen Menschen über ihre Zukunft und ihren Blick aufs Alter.

In einem neuen Outfit präsentiert sich "zukunft jetzt" nun im Internet. Mit dem Facelift erwartet Leserinnen und Leser ein verbessertes Leseerlebnis und ein besserer Zugang zu den Services der Deutschen Rentenversicherung.

Das neue "zukunft jetzt"-Internetmagazin ist optimiert fürs Lesen auf dem eigenen Desktoprechner und auf mobilen Endgeräten. Das Design passt sich jeweils responsiv an und bietet so immer das bestmögliche Leseerlebnis, barrierefrei und sowohl thematisch als auch optisch bunt wie das Leben. Neu gestaltete Serviceelemente gestatten einen schnelleren und komfortableren Zugriff auf relevante Inhalte und Informationen. Mit dem Facelift finden sich jetzt größere Bilder, Infografiken und Illustrationen, welche die Inhalte noch attraktiver digital verpacken und online zugänglich machen.

Mehr Informationen unter:

https://zukunft-jetzt.deutsche-rentenversicherung.de

