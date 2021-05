Deutscher Caritasverband e.V.

Presseeinladung und Terminhinweis 21. Mai

Pflegereform jetzt! Pressekonferenz mit den Präsidenten von Caritas und Diakonie

Die Zeit wird knapp für eine Reform der Pflege, die diesen Namen verdient. Was ist noch zu retten vom Vorhaben eines großen Wurfs in der Pflege und worauf kommt es in den kommenden Wochen an? Wie kann der eingeschlagene Weg die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte verbessern? Wie wird sichergestellt, dass die Kosten für die Pflegebedürftigen überschaubar bleiben?

Diese und andere Fragen rund um das Thema Reform der Pflege wollen Caritas-Präsident Peter Neher und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie in einer Pressekonferenz mit Ihnen erörtern.

Wann? Am Freitag, 21. Mai 2021 um 10:30 Uhr

Wo? Online (Zoom)

Ihre Fragen beantworten:

- Peter Neher, Caritas-Präsident

- Ulrich Lilie, Diakonie-Präsident

Wir bitten um Anmeldung bis zum 20. Mai 2021 unter pressestelle@diakonie.de oder pressestelle@caritas.de. Die Einwahldaten schicken wir Ihnen dann zu.

Bei Rückfragen oder zur Vereinbarung von Interviews stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

