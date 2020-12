Deutscher Caritasverband e.V.

Presseeinladung und Terminhinweis (16. Dezember)

Weihnachten im Corona-Jahr 2020: PK mit Präsidenten von Caritas und Diakonie

Wie findet Weihnachten im Corona-Jahr statt - gerade in den Einrichtungen der Altenhilfe und in den sozialen Diensten, die Menschen aus Risikogruppen betreuen? Wie ist die Stimmung in den Belegschaften der zwei größten deutschen Wohlfahrtsverbände? Was sind die größten Herausforderungen im Wahljahr 2021? Welche langfristigen Konsequenzen hat Corona für die soziale Infrastruktur in Deutschland? Diese und andere Fragen wollen Caritas-Präsident Peter Neher und Diakonie-Präsident Ulrich Lilie in einer Pressekonferenz mit Ihnen erörtern.

Wir werden Ihnen erste vorläufige Ergebnisse einer Umfrage der Bank für Sozialwirtschaft unter sozialen Einrichtungen und Diensten zu ihrer Finanzlage und ihren Sorgen vorstellen.

Wann? Am Mittwoch, 16. Dezember 2020 um 12.00 Uhr

Wo? Online (Zoom)

Ihre Fragen beantworten:

- Peter Neher, Caritas-Präsident

- Ulrich Lilie, Diakonie-Präsident

Anmeldung:

Wir bitten um Anmeldung bis zum 14. Dezember 2020 unter pressestelle@diakonie.de oder pressestelle@caritas.de. Die Einwahldaten schicken wir Ihnen dann zu.

