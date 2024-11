MHH Erlebniswelten in der Messe Essen: frischer Wind für Haus, Hobby und Lifestyle

Messe Essen GmbH

Kreativität, Genuss und Inspiration: Die MHH Erlebniswelten laden vom 7. bis 10. November 2024 zu einem einzigartigen Event in die Messe Essen ein. Mit einem innovativen Konzept und rund 400 Ausstellern aus 13 Nationen knüpft die Veranstaltung für die ganze Familie an die traditionsreiche Mode Heim Handwerk an. Das Format umfasst vier Erlebniswelten: Kreativwelt, Stilwelt, Genusswelt und Aktivwelt. Jeder dieser Themenbereiche bietet den Besuchern spannende Mitmachaktionen, informative Workshops und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Egal, ob Hobby-Bastler, Sportbegeisterte oder Kochexperten - die MHH Erlebniswelten halten für Gäste jeden Alters spannende Angebote bereit.

In der Kreativwelt in Halle 8 können sich Bastel- und Deko-Fans so richtig austoben. Eines der Highlights dieses Bereichs ist das Näherholungsgebiet®. Auf 400 Quadratmetern können Besucher an kostenlosen Mitnäh-Aktionen, einer Kinder-Nähwerkstatt und Workshops für Patchwork oder Sticken teilnehmen. Besonders sehenswert sind die Textilkunst-Galerie, die beeindruckende Quilts zeigt, sowie das Fingerhut-Museum und die Ausstellung historischer Nähmaschinen. Zudem gibt es interaktive Angebote wie Monogramm-Sticken und Plotten, bei denen Messegäste ihre gestalterischen Fähigkeiten erweitern können und ihre selbstgemachten Werke anschließend behalten dürfen. Am Sonntag, 10. November, wird hier um 14 Uhr auch der burda style Sewing Star verliehen, bei dem die besten Talente der Nähszene ausgezeichnet werden.

Die Stilwelt in Halle 7 entführt die Besucher in die Welt der Wohn- und Modetrends. Hier gibt es stilvolle Einrichtungsideen und modische Inspirationen für die Winterzeit. Besonders im Fokus steht der Show-Room, in dem die DIY Academy praktische Heimwerker-Tipps gibt, die direkt in Haus und Gartenumgesetzt werden können. Der Fertighaus-Anbieter Living Haus zeigt den Traum von individuellen Eigenheimlösungen. Darüber hinaus führt der Eigentümerverband Haus & Grund Essen am Messefreitag seinen Kongress durch.

Der Fachverband Tischler NRW bietet exklusive Einblicke beim Landeswettbewerb Die Gute Form, bei dem die besten Gesellenstücke des aktuellen Abschlussjahrgangs präsentiert werden. Am Messe-Sonntag, dem 10. November, werden im Saal Essen (Congress Center Ost) ab 15 Uhr die renommierten Preise verliehen, um kreative Möbeldesigns und herausragende Fertigkeiten auszuzeichnen. Die Ausstellung auf dem Messegelände (Halle 7, Stand 7A27) zeigt die außergewöhnliche Bandbreite handwerklicher Fähigkeiten und innovativer Ideen der jungen Tischlergeneration. Darüber hinaus haben Besucher auf der Fläche des Verbandes die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung einen Kerzenständer aus Holz anzufertigen und eine individuelle, weihnachtliche Gravur hinzuzufügen.

In der Genusswelt in Halle 6 dreht sich auf dem Marktplatz alles um regionale und nachhaltige Lebensmittel. Als besonderer Partner präsentiert sich in diesem Jahr EDEKA Rhein-Ruhr mit seiner Regionalmarke "meinLand". Auf der Fläche können die Besucher frische Produkte wie Obst, Gemüse, Fleisch und Molkereiprodukte direkt aus Nordrhein-Westfalen entdecken und probieren. Neben kulinarischen Highlights erwartet die Besucher ein informatives Bühnenprogramm von Ernährung-NRW e. V., das die aktuellen Themen gesunde Ernährung und regionale Erzeugnisse in den Fokus rückt. Abgerundet wird das Angebot in dieser Erlebniswelt von den Mitmachangeboten der Essener Kreisjäger, der Kreisimker und dem Grugapark.

Die Aktivwelt in Halle 5 lädt alle sportbegeisterten Besucher ein, sich auszuprobieren und neue Sportarten kennenzulernen. Der Essener Sportbund (ESPO) und weitere Vereine aus der Region bieten spannende Mitmachaktionen, bei denen die ganze Familie aktiv werden kann - von Minigolf und Eisstockschießen bis hin zu Tischtennis oder Basketball. Ganz neu ist der große Fahrrad-Parcours in Kooperation mit dem Zweirad Center Stadler, der Geschicklichkeit und Spaß kombiniert. Die Aktivwelt bietet so die perfekte Gelegenheit, verschiedene sportliche Aktivitäten auszuprobieren und sich dabei inspirieren zu lassen.

Ein besonderes Event findet am Freitag, den 8. November 2024, auf der Fläche des ESPO statt: Der Sportabzeichen-Aktionstag. Hier sind alle Generationen eingeladen, ihre sportlichen Fähigkeiten zu testen und das Deutsche Sportabzeichen oder das Kinder-Bewegungsabzeichen "Kibaz" zu absolvieren. Von Ausdauer über Kraft bis hin zu Koordination - der Tag bietet die ideale Gelegenheit, sich sportlich zu betätigen.

Präsentiert werden in der Aktivwelt vier große Sport-Arenen, in denen die Messebesucher selbst aktiv werden können.

In der ESPO-Show-Arena erwartet die Besucher eine bunte Mischung aus spannenden Vorführungen und Mitmach-Aktionen, die die ganze Familie begeistern.

erwartet die Besucher eine bunte Mischung aus spannenden Vorführungen und Mitmach-Aktionen, die die ganze Familie begeistern. Die Arena "Alles, was rollt" bietet alles, was auf Rädern oder mit dem Ball Spaß macht: Von Rollschuhen über Handball, Fußball Skateboards bis hin zu Hockey - hier können sich Jung und Alt auf Rädern und mit dem Ball ausprobieren.

bietet alles, was auf Rädern oder mit dem Ball Spaß macht: Von Rollschuhen über Handball, Fußball Skateboards bis hin zu Hockey - hier können sich Jung und Alt auf Rädern und mit dem Ball ausprobieren. In der Kampfsport-Arena dreht sich alles um verschiedene Kampfsportarten, bei denen Interessierte Techniken kennenlernen und direkt in die Praxis umsetzen können.

dreht sich alles um verschiedene Kampfsportarten, bei denen Interessierte Techniken kennenlernen und direkt in die Praxis umsetzen können. Die Aktionsfläche Rehasport richtet sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene, die mehr über Rehasport erfahren und sich aktiv einbringen möchten. Zum Beispiel sind hier auch Essener Sport- und Gesundheitszentren vertreten. Angeboten wird auch ein Fitness-Check, der eine professionelle Einschätzung zur Leistungsfähigkeit gibt. Angeboten wird die Gesundheitsdiagnostik als Teil des MHH-Erlebnispasses für alle Messegäste kostenlos.

Mit dem neuen Erlebnispass haben Besucher die Möglichkeit, nicht nur die Veranstaltung zu erleben, sondern auch viele spannende Mehrwerte mitzunehmen. Unter anderem lädt der Aussteller Zillertal Tourismus die Gäste auf einen kühles Bier direkt aus Österreich ein, im DIY-Show-Room in Halle 7 können sich Messegäste eine bunte Blumen-Samenmischung abholen und auch für den kleinen Hunger ist gesorgt: Edeka Rhein-Ruhr in Halle 6 versorgt die Besucher mit einem frischen Apfel. Doch der Erlebnispass bietet noch mehr: Neben zahlreichen kleinen Geschenken und Mitmach-Aktionen erhalten die Besucher die Möglichkeit, sich ein Freiticket für die Reise + Camping 2025 oder die MHH Erlebniswelten 2025 zu sichern - und das völlig kostenlos!

Erhältlich ist der Erlebnispass nur in Verbindung mit einem gültigen Ticket. Ausgehändigt wird der Pass mit dem Eingang in die Messehallen.

Weitere Informationen und Tickets unter www.mhh-essen.de.

