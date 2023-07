DERTOUR

Reisetrend Winter: erleben, eintauchen, erfahren

DERTOUR-Winterprogramm 2023/2024 mit großer Erlebnisvielfalt

Köln/Frankfurt (ots)

Starker Buchungsstart: Vorfreude auf Winterurlaub wächst

Ansprüche der Reisenden an Qualität, Service und Komfort weiter hoch

Neue Fernreisevielfalt mit Erlebnisfaktor, ausgebautes Rundreise-Programm und erstmals weltweite Wellness-Urlaube

Auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten: Von Familien-Specials bis zu Adults-Only-Angeboten, von Kulturreisen bis Selbstfahrer-Roundtrips

Langzeiturlaub: Winter-Auszeit in der Sonne bleibt Trend

Magalog "Bewusst Reisen" inkludiert klimaschonendere Flüge

Mit einem optimistischen Blick auf die Wintersaison 2023/2024 stellen DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen das neue Winterprogramm vor: "Wir erwarten europaweit eine starke Wintersaison für Veranstalterreisen", erklärt Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe DER Touristik Group. "Im deutschen Markt sehen wir bereits seit Mai einen hohen Anteil an Winterbuchungen - mit Umsätzen, die fast 20 Prozent über Vor-Pandemie-Niveau liegen. Deutsche Urlaubende planen wieder mit Vorfreude und unser Programm setzt auf breite Erlebnisvielfalt - insbesondere in der Ferne."

Aktuelle Buchungsvorläufe haben sich wieder verlängert. Dabei setzen Reisende verstärkt auf Frühbucherangebote für den Winter: "Unsere aktuellen Frühbucherrabatte sind ein weiterer Booster für die Winterbuchungen und wir rechnen mit einem starken Buchungsverlauf in den kommenden Wochen", so Burmester. "Auch dieser Sommer hat gezeigt, dass Kurzfristbuchungen preislich weniger attraktiv sind als noch in früheren Jahren. Es gilt daher: wer sparen will, bucht früh." Mit Ermäßigungen von bis zu 61 Prozent bieten DERTOUR und seine Schwestermarken besonders attraktive Angebote für den Winter. Für gleichzeitige maximale Flexibilität ist das Flexpaket zubuchbar, das kostenloses Umbuchen oder Stornieren bis in der Regel 15 Tage vor Abreise ermöglicht.

Trend zu höherwertigen Reisen bleibt

Auch für die kommende Wintersaison prognostiziert der Veranstalter einen anhaltenden Trend zu mehr Komfort: "Reisende präferieren weiterhin qualitativ hochwertige Reisen, die Individualität und Service versprechen. Unsere Auswertungen belegen, dass höhere Hotelkategorien und hochwertige All-inclusive-Angebote konstant stark nachgefragt werden," betont Burmester. So buchte im vergangenen Winter mehr als jeder dritte Gast (37 Prozent) All-inclusive und über 80 Prozent der Gäste entschieden sich für ein 4- oder 5-Sterne-Hotel. Diese Entwicklung setzt sich in den aktuellen Winterbuchungen fort.

Winterreisen mit hohem Erlebnisfaktor

Der Blick auf das Winterprogramm 2023/2024 von DERTOUR und seinen Schwestermarken spiegelt das wachsende Bedürfnis der Reisenden nach individuellen Reisen mit einer hohen Erlebnisqualität wider. "2022 war das Jahr, in dem viele Destinationen wieder öffneten. 2023 sehen wir nicht nur eine starke Urlaubslust, sondern auch große Erlebnisfreude unter den Reisegästen. Dabei suchen Reisende immer häufiger das Besondere: von authentischen Begegnungen über einzigartige Wohlfühl-Momente bis hin zum Luxus-Erleben", so Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. "Bleibende Erinnerungen zu sammeln, die lange nachhallen, liegt im Trend." Entsprechend stehen bei DERTOUR und seinen Schwestermarken im kommenden Winter eine große Fernreise-Vielfalt, das ausgebaute Rundreise-Angebot und weltweite Wellness-Urlaube im Fokus.

Große Fernreisen-Vielfalt

Aktuell bucht fast jeder Zweite eine Fernreise (47 Prozent der Gesamtbuchungen), wobei der Indische Ozean mit den Malediven, Mauritius und den Seychellen die Rangliste in diesem Jahr erneut anführt, gefolgt von Thailand, der Karibik, Nordamerika und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Top-Ziele Fernstrecke

Indischer Ozean (Malediven, Mauritius, Seychellen) Thailand Karibik (Dominikanische Republik, Mexiko, Kuba) Nordamerika Vereinigte Arabische Emirate (Dubai, Abu Dhabi)

Aktuelle Entwicklung der Winter-Buchungen (Stand: Ende Juni 2023), die alle über dem Vorjahresniveau liegen.

Auf der Fernstrecke baut DERTOUR die breite Angebotspalette vor allem um neue zielgruppenspezifische Angebote aus: Im Indischen Ozean warten im Winter 2023/2024 besondere Familien-Specials an Traumstränden auf Fernreisende mit Kindern: So wird im Dezember mit dem Sentido Oblu Helengeli auf den Malediven das erste Sentido-Hotel auf der Fernstrecke eröffnen, welches nicht nur nagelneue Wasservillen bietet, sondern sich mit 18 Familienvillen auch als familienfreundliches Resort positioniert. Zudem gibt es in vielen Hotels im DERTOUR-Programm eine Kinderermäßigung von bis zu 100 Prozent.

Auch in der Karibik wurde das zielgruppenspezifische Programm ausgebaut: Hier wurde das Angebot im Bereich Adults-Only erweitert: In der Dominikanischen Republik und auf Kuba ergänzen gleich fünf neue Adults-Only-Hotels das Programm; in Mexiko vier und auf Jamaika drei. Dabei liegt der Fokus auf Häusern mit außergewöhnlichen Wellness-, Spa- und Sport-Programmen sowie Fine-Dining-Optionen - zugeschnitten auf die Bedürfnisse erwachsener Gäste.

"Um die zunehmend individueller werdenden Wünsche unserer Gäste optimal zu bedienen, haben wir unsere zielgruppenspezifischen Angebote in diesem Winter weiter stark ausgebaut", erklärt Schikarsky. "Perspektivisch werden wir auch unseren Fernreisespezialisten Meiers Weltreisen weiterentwickeln und neue, kleinere Spezialisten in unser Angebot aufnehmen. Hier wird sich in den kommenden Monaten einiges bewegen."

Authentische Fernreisen

Fernreisespezialist Meiers Weltreisen bietet in der kommenden Saison ein besonders exklusives Angebot mit über 40 authentischen Fernreisen abseits des Mainstreams. Diese bringen den Gästen neben beeindruckender Natur und landestypischer Kulinarik auch Leben und Alltag in der bereisten Region näher - von Einblicken in die Kautschuk-Verarbeitung am Amazonas bis hin zur traditionellen Laternen-Manufaktur in Vietnam. Auch das Angebot an Luxusreisen in der Ferne wurde erweitert. So hat DERTOUR Deluxe mit Kolumbien und Panama zwei spannende neue Fernreise-Destinationen im Programm.

Rundreisen neu entdecken

Mit über 1.000 weltweiten Rundreisen ist DERTOUR der führende Rundreise-veranstalter. Im Winter 2023/2024 lädt ein Rundreise-Best of ein, entdeckt zu werden. Neben einer Auswahl der beliebtesten Rundreisen finden sich im neuen DERTOUR-Katalog "Rundreisen weltweit", der am 1. November 2023 erscheint, auch vorgeplante, private Selbstfahrerreisen, bei denen die Urlaubenden individuell unterwegs sind. Zudem sind junge Tourismusdestinationen wie Saudi-Arabien im Programm enthalten, die bislang touristisch noch weitgehend unentdeckt sind.

Wellness weltweit erleben

Eine weitere neue Erlebnisdimension der Winterreisen ist das Thema Wellness.

Da neben dem klassischen Wellness-Wochenende auch Wohlfühl-Auszeiten auf der Fernstrecke immer beliebter werden, bietet DERTOUR im neuen Katalog "Wellnesswelten weltweit" erstmals Fernstreckenziele an. Ob authentisches Ayurveda in Sri Lanka, Hammam-Erlebnisse in Marokko, Detox- und Immun-Boost-Retreats in Thailand oder eine Winterauszeit mit Schneedusche in Tirol - das Wellness-Angebot von DERTOUR zeigt sich in diesem Winter in vielen Facetten und bietet eine Auswahl an insgesamt 70 Hotels.

Sonnenziele auf der Mittelstrecke

Auf der Mittelstrecke liegen derzeit die Kanaren, Ägypten, die Türkei und Tunesien unter den Sonnzielen für den Winter vorne. Auch hier wurden zum Winter 2023/2024 neue Angebote ergänzt, die auf bestimmte Zielgruppen zugeschnitten sind: So sprechen DERTOUR und ITS verstärkt kulturinteressierte Ägypten-Urlauber mit neuen Nil-Kreuzfahrt-Angeboten an. Auf den Kanaren haben DERTOUR und ITS vor allem kleinere Hotels mit wenigen Wohneinheiten in das Programm aufgenommen, die sich insbesondere an individuell reisende Paare richten. In der Türkei wurde das Programm der kommenden Wintersaison vor allem auf Familien-Urlaube mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis zugeschnitten.

Top-Ziele Nah- & Mittelstrecke

Kanaren Ägypten Türkei Deutschland Tunesien Vereinigte Arabische Emirate (Dubai, Abu Dhabi)

Aktuelle Entwicklung der Winter-Buchungen (Stand: Ende Juni 2023), die alle über dem Vorjahresniveau liegen.

Winter-Auszeit: Trend zum Langzeiturlaub hält an

In der vergangenen Wintersaison hat sich der Anteil der Langzeiturlaube im Vergleich zu 2019 fast verdreifacht. "Wir sehen, dass sich der Trend zu längeren Auszeiten in der kommenden Wintersaison fortsetzen wird. Er geht Hand in Hand mit dem Bedürfnis vieler Reisende, tiefer in das Leben vor Ort einzutauchen.

Zudem machen flexible Arbeitsmodelle den Langzeiturlaub jetzt unkompliziert möglich", erklärt Sven Schikarsky. "Neben beliebten Destinationen auf der Fernstrecke wie Thailand haben sich im vergangenen Winter auf der Mittelstrecke Spanien, die Türkei, Tunesien und Ägypten zu Favoriten für das Überwintern in der Sonne entwickelt." In der kommenden Saison findet sich eine entsprechend große Auswahl an Urlaubsangeboten in einem eigenen Magalog zum Thema Langzeit-urlaub.

Magalog "Bewusst Reisen" inkludiert klimaschonendere Flüge

Um den Herausforderungen im Bereich des Klima- und Umweltschutzes zu begegnen, baut die DER Touristik, der Mutterkonzern von DERTOUR und seinen Schwestermarken, ihre Zusammenarbeit mit der Lufthansa Group aus: Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft erwirbt die DER Touristik als erster Groß-veranstalter von der Lufthansa Group Sustainable Aviation Fuel (SAF). Dieses besteht aus biogenen Reststoffen wie beispielsweise gebrauchten Speiseölen und reduziert die CO2-Emissionen um rund 80 Prozent im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin. Mit dem erworbenen SAF wird die DER Touristik ihren Gästen klimaschonendere Flugreisen mit SAF-Einsatz ohne Aufpreis anbieten. Die Kosten für das SAF übernimmt dabei der Reiseveranstalter. Konkret nutzt die DER Touristik das eingekaufte SAF, um die CO2-Bilanz bei ausgewählten Produkten zu verbessern, in dem ein SAF-Anteil von jeweils 20 Prozent in das Flugsystem eingespeist wird. Diese Reisen werden in dem im September 2023 erscheinenden DERTOUR-Magalog mit dem Titel "Bewusst Reisen" präsentiert, der bereits in der vierten Auflage erscheint. Der Magalog - eine Mischung aus Magazin und Katalog -

umfasst Rundreisen, Ausflüge und nachhaltig zertifizierte Hotels.

Nachhaltigkeit trifft auf 4-Sterne: Das Sentido Galosol

Auf Madeira präsentiert sich das Sentido Galosol nach einer umfangreichen Renovierung der Zimmer, der öffentlichen Bereiche und der Pool-Terrasse im neuen Look. Besonders großer Wert wurde bei der Umgestaltung auf die Einbindung von lokalen Designelementen und nachhaltigeren Materialien gelegt - wo möglich, wurden Materialien auch "re-used". Das Sentido Galosol, das ebenso wie das benachbarte Sentido Galomar zur DER Touristik gehört, zählt in Portugal zu den Vorreitern in Bezug auf Nachhaltigkeit und hat für sein Engagement und seine Energieeffizienz bereits mehrere Auszeichnungen und Zertifizierungen erhalten. Darunter aktuell die höchste Umweltauszeichnung, die der portugiesische Tourismus-Verband (PNT) vergibt, sowie das Green Key Zertifikat.

Hintergrund

Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 9.200 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.100 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 72 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 30 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.

Original-Content von: DERTOUR, übermittelt durch news aktuell