Forum Trinkwasser startet neuen Podcast

"Welche Bedeutung hat Wasser in unserem Leben?" "Wie trinke ich richtig?" "Haben wir ausreichend Trinkwasser in Deutschland?" Um diese und viele andere Fragen rund um unser Trinkwasser dreht sich der neue Podcast "Wasser!Wissen: 10 Fragen an ..." des Forum Trinkwasser. Gastgeber und Moderator ist Marcel Pannes, Chefredakteur der Fachzeitschrift EnergieWasser Praxis. Er spricht und diskutiert mit Experten unterschiedlichster Disziplinen über relevante Trinkwasser-Themen.

Am 01.Juli geht sie on air - die erste Folge des neuen Podcasts "Wasser!Wissen: 10 Fragen an ...". Premierengast ist Dr. Lars Libuda, Professor für Ernährungswissenschaft der Universität Paderborn. Er ist einer der Experten und Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis, mit denen Marcel Pannes ein Lebensmittel aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, das wir alle benötigen und das nahezu überall in Deutschland zur Verfügung, aber ganz selten im Rampenlicht steht: unser Trinkwasser.

Die erste Podcast-Folge befasst sich mit der Bedeutung von Wasser für unseren Körper. So erörtert Prof. Dr. Lars Libuda zum Beispiel die Frage nach einer ausgewogenen Trinkmenge und dem geeigneten Getränk. "Nicht nur auf die Quantität, sondern auch auf die Qualität der Getränke kommt es an. So steigt zum Beispiel bei Kindern, die regelmäßig stark energiehaltige Getränke zu sich nehmen, das Risiko, an Adipositas zu erkranken", so Libuda. Sein Tipp zum richtigen und vernünftigen Trinken, der für jede Altersgruppe gilt: regelmäßig über den Tag verteilt und primär Wasser trinken.

Bereits in seiner Promotion hat sich Prof. Dr. Lars Libuda mit dem Trinkverhalten von Kindern beschäftigt und untersucht, wie Erfrischungsgetränke ihre Ernährung und Gesundheit beeinflussen. Während seiner Zeit am Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund war Libuda zudem an einer Studie im Rahmen der Aktion "TrinkFit - mach mit!" beteiligt, die an zwei Vergleichsschulen in jeweils zwei Klassen durchgeführt wurde. Eines ihrer wichtigsten Ergebnisse: Wenn Kinder in der Schule regelmäßig und ausreichend Wasser trinken, reduziert sich ihr Risiko, übergewichtig zu werden.

Mehr zum Thema und zum Podcast des Forum Trinkwasser gibt es hier: https://podcast.forum-trinkwasser.de/

P.S.: Übrigens, wer über den Namen Libuda gestolpert ist - ja, Prof. Dr. Lars Libuda war mit Reinhard Stan Libuda (1943 - 1996), einem der damals bekanntesten und beliebtesten Fußballer, verwandt; er war der Cousin seines Vaters.

