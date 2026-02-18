Sopra Steria SE

Sopra Steria und SAP formieren strategische Allianz für digitale Souveränität auf der Münchner Sicherheitskonferenz

Geschlossen auf der MSC, steht die Partnerschaft für einen klaren Anspruch: Digitale Kernsysteme müssen unter europäischen Rechts- und Governance-Rahmenbedingungen betrieben werden.

Zu den Gästen der Unterzeichnung zählten Ex-Vizekanzler Joschka Fischer, der französische Europaminister Benjamin Haddad sowie der französische Botschafter in Deutschland, François Delattre.

Mit der auf der Münchner Sicherheitskonferenz geschlossenen Partnerschaft setzen Sopra Steria und SAP einen strategischen Marker: Europa stärkt die Governance und Steuerungsfähigkeit seiner digitalen Kernsysteme. Im Zentrum steht die SAP Sovereign Cloud - ausgelegt für Bereiche, in denen Datenverarbeitung, Betriebsverantwortung und rechtliche Zuständigkeit zu einer sicherheits- und ordnungspolitischen Frage geworden sind, darunter Verteidigung, Aerospace, öffentliche Verwaltung und kritische Infrastrukturen.

"Europas Marktführer SAP und Sopra Steria nehmen die digitale Souveränität selbst in die Hand. Denn sie entscheidet über staatliche und wirtschaftliche Handlungsfähigkeit", sagte Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland und Österreich. "Die Partnerschaft von Sopra Steria und SAP schafft eine Cloud-Umgebung, in der geschäftskritische Systeme betrieben werden können, ohne europäische Sicherheitsprinzipien aufzuweichen."

"In einer herausfordernden geopolitischen Lage wird digitale Souveränität zur Voraussetzung staatlicher und wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit. Partnerschaften zwischen Europas führenden Technologieunternehmen sind ein unverzichtbares Fundament digitaler Souveränität. Deshalb bündeln wir die Kräfte von Sopra Steria und SAP, um gemeinsam innovative, souveräne Cloudtechnologie in Europa verfügbar zu machen. Mit der Ausweitung der bestehenden Zusammenarbeit auf den Bereich Souveränität leisten beide Unternehmen einen elementaren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas", sagte Martin Merz, President of SAP Sovereign Cloud.

Die Partnerschaft reagiert auf eine Entwicklung, die nicht mehr zu übersehen ist. Große Teile der europäischen Wirtschaft und Verwaltung betreiben geschäfts- und sicherheitskritische SAP-Systeme weiterhin außerhalb der Cloud, weil bestehende Angebote die Anforderungen an Datenhoheit, Compliance und staatliche Kontrolle nicht erfüllen. Gleichzeitig steigen die regulatorischen und sicherheitspolitischen Anforderungen an digitale Systeme deutlich. Immer mehr Organisationen stehen vor der Aufgabe, ihre digitale Resilienz neu aufzustellen und klare rechtliche sowie operative Rahmenbedingungen für geschäfts- und sicherheitskritische Prozesse zu schaffen.

Mit der SAP Sovereign Cloud entsteht dafür eine belastbare europäische Option. SAP investiert 20 Milliarden Euro in den Aufbau souveräner Cloud- und KI-Lösungen. Sopra Steria übernimmt als strategischer Partner die Umsetzung in hochsensiblen Umgebungen - einschließlich sicherheitsklassifizierter Bereiche, die nur einem sehr begrenzten Kreis von Anbietern zugänglich sind. Ziel ist nicht Geschwindigkeit um jeden Preis, sondern Kontrolle, Verlässlichkeit und institutionelle Anschlussfähigkeit.

"Das ist jetzt der Moment, in dem Europa liefern muss", betonte Joschka Fischer, ehemaliger deutscher Außenminister und Vizekanzler, bei der Unterzeichnung. "Hier beschließen zwei bedeutende Unternehmen ihre Zusammenarbeit, um die europäische Zukunft zu gestalten. Wir brauchen mehr solche Projekte angesichts der technologischen Herausforderungen."

Über den Betrieb geschäftskritischer Systeme hinaus legt die Partnerschaft die Grundlage für souveräne europäische KI-Anwendungen. Die SAP Sovereign Cloud ermöglicht den Einsatz von KI-Anwendungen mit vertrauenswürdiger Infrastruktur - regelkonform, kontrollierbar und in einem klar definierten europäischen Rechts- und Zuständigkeitsrahmen.

Benjamin Haddad, französischer beauftragter Minister für Europa, unterstrich die strategische Bedeutung: "Europa befindet sich an einem historischen Punkt angesichts der weltpolitischen Lage. Wir müssen in gemeinsame Projekte investieren, die Technologien wie die souveräne Cloud vorantreiben. Lassen Sie uns unsere europäischen Champions unterstützen. Die Partnerschaft zwischen Sopra Steria und SAP ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer souveränen europäischen Cloud-Lösung."

