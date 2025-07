Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Jetzt anmelden für Forum Brandschutzerziehung 2025

Veranstaltung von DFV und vfdb in Kassel (Hessen): "Prävention beginnt bei uns!"

Berlin/Kassel (ots)

Ab sofort ist die Anmeldung möglich: Das diesjährige Forum Brandschutzerziehung und -aufklärung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb) bietet eine vielfältige Plattform für den Austausch zu aktuellen Herausforderungen und innovativen Ansätzen. Die Veranstaltung findet am 21. und 22. November 2025 in Kassel (Hessen) statt. "Das Forum Brandschutzerziehung ist die bedeutendste Veranstaltung zu diesem Thema in Deutschland. Wir freuen uns auf Vernetzung und Fortbildung mit vielen Interessierten aus ganz Deutschland", so Frieder Kircher, Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses "Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung" von DFV und vfdb.

"Das Forum bietet eine einzigartige Plattform, um innovative Ansätze und bewährte Praktiken zu teilen. Gemeinsam gestalten wir eine sicherere Zukunft für alle Gesellschaftsschichten - denn Prävention beginnt bei uns", wirbt DFV-Vizepräsident Hermann Schreck für die Teilnahme. Die Themen reichen von der Jugendarbeit und digitaler Ausbildung bis hin zu speziellen Zielgruppen und neuen Medien. Dabei stehen insbesondere folgende Schwerpunkte im Fokus:

Jugend- und Gemeinschaftsarbeit: Innovative Konzepte wie die österreichische Feuerwehrjugendwoche 2025 und Aktionstage im Katastrophenschutz fördern das Engagement junger Menschen und die Zusammenarbeit verschiedener Blaulicht-Organisationen.

Digitale und technologische Innovationen: Der Einsatz digitaler Tools wie Sprachdialogsysteme im Notruf 112 sowie die Digitalisierung in der Brandschutzerziehung oder der Ausbildung zur Waldbrandprävention werden vorgestellt und diskutiert.

Inklusion und Barrierefreiheit: Spezielle Ansätze für Menschen mit Behinderungen, einschließlich hörgeschädigter Personen und Menschen mit eingeschränkter Selbstrettungsfähigkeit, zeigen, wie Brandschutz für alle zugänglich gemacht werden kann.

Kommunikation und Medien: Der Einsatz von Handpuppen, Brandschutzfilmen, Social Media und Influencern sowie urheberrechtliche Fragen in der Brandschutzerziehung werden beleuchtet, um die Zielgruppen effektiv zu erreichen.

Schul- und Kita-Brandprävention: Notfall- und Sicherheitskonzepte an Schulen sowie die Brandschutzerziehung in Kindertagesstätten stehen im Mittelpunkt, um frühzeitig Bewusstsein für Brandschutz zu schaffen.

Dieses breite Spektrum an Themen unterstreicht die Bedeutung einer ganzheitlichen und innovativen Brandschutzerziehung, die alle Altersgruppen und gesellschaftlichen Bereiche anspricht. Das Forum bietet somit eine wichtige Plattform für den Austausch von Best Practices, neuen Ideen und zukunftsweisenden Konzepten.

Die Veranstaltung startet am Freitag, 21. November 2025, 12 Uhr, und endet am Samstag, 22. November, 14.30 Uhr. Tagungsort ist das Campus Center der Universität Kassel (Moritzstraße 18, 34127 Kassel). Zielgruppe sind alle an Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung interessierten Personen. Die Teilnahme kostet pro Person 159 Euro. Sie ist begrenzt und erfolgt nach Reihenfolge der Anmeldungen. Weitere Informationen wie das aktuelle Programm und die Anmeldemöglichkeit gibt es online unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/forum-beba/. Veranstalter ist der Deutsche Feuerwehrverband mit inhaltlicher Beratung des Gemeinsamen Ausschusses Brandschutzerziehung und -aufklärung von DFV und vfdb.

