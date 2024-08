Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Deutscher Feuerwehrverband Mitglied beim IMBOS e.V.

Vernetzung von Informationen für Lagebeurteilung, Einsatzführung und Verwaltung

Berlin (ots)

Die digitale, organisationsübergreifende Vernetzung in Schadenslagen steht im Mittelpunkt des Handelns: Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) ist dem gemeinnützigen Verein IMBOS e.V. (Informations-Management für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) beigetreten. "Die Vernetzung von Informationen für Lagebeurteilung, Einsatzführung und Verwaltung ist ein für die Zukunft entscheidendes Thema, um den Feuerwehrangehörigen mehrfache Arbeit zu ersparen", erklärt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse. Über die Mitgliedschaft in IMBOS e.V. wird der Deutsche Feuerwehrverband Impulse für die Facharbeit und die Zusammenarbeit verschiedener Akteure erhalten.

"IMBOS ermöglicht das Zusammenführen und Bereitstellen umfangreicher breitgefächerter Informationen in Live-Übersichten von Lagen, das dynamische Anzeigen von Ressourcen mit Zuständen und Fähigkeiten, darüber hinaus aber auch etwa Live-Daten von Patienten", erläutert IMBOS-Präsident Sascha Pomp.

"Wie wäre es, wenn die Feuerwehr-Führungskräfte auf dem Tablet über eine Benutzeroberfläche Objektunterlagen, die Pkw-Rettungskarte, die Telemetriedaten des Atemschutztrupps, den Füllstand des Wassertanks des Fahrzeugs und die Anzahl der verletzten Personen mit Kategorisierung sehen könnten?", so Pomps Darstellung der Zukunft. Das Kernstück der Vernetzung ist eine Standardschnittstelle, die auf dem bereits bestehenden "Datenaustausch zwischen Informationssystemen in der zivilen Gefahrenabwehr" basiert. Ziel ist die Entwicklung standardisierter Anwendungen für die vereinfachte Einsatzbewältigung. Im Rahmen der Online-Fortbildungsreihe "DFV direkt" hatte Sascha Pomp bereits über IMBOS e.V. informiert.

Der DFV repräsentiert 1,3 Millionen Angehörige in Freiwilligen, Jugend-, Berufs- und Werkfeuerwehren in bundesweit 24.000 Feuerwachen und Gerätehäusern. In IMBOS sind derzeit neun Firmen und Privatpersonen organisiert.

