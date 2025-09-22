PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt prüft Einsatz von Künstlicher Intelligenz für Tausende Asylklagen

Halle (ots)

Sachsen-Anhalts Justiz testet den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), um massenhaft eingehende Asylklagen im Bundesland schneller entscheiden zu können. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Aktuell sei der Prototyp für ein neues Computerprogramm in der Entwicklung, mit dessen Hilfe Entscheidung in Asylverfahren schneller möglich werden sollen, erklärte das Landesjustizministerium gegenüber dem Blatt.

Das federführend in Niedersachsen vorangetriebene Projekt laufe unter dem Namen "EMIL - Ermittlungsassistent". Das Programm soll Gerichte unterstützen, indem einzelne Fälle und relevante Informationen vorsortiert werden - so sollen die Richter schneller entscheiden können, ob ein Kläger aus einem sicheren Herkunftsland stammt oder ob er Asyl erhalten muss. "Sachsen-Anhalt verfolgt die Entwicklungen im Projekt EMIL engmaschig und erprobt deren Funktionalitäten mit", erklärte das Justizministerium in Magdeburg. Es schränkte ein: "Eine Aussage zum möglichen Einsatz von EMIL in der Justiz Sachsen-Anhalts lässt sich derzeit allerdings nicht verlässlich treffen."

Würde der KI-Assistent funktionieren, wäre er eine Arbeitserleichterung für die Verwaltungsgerichte in Halle und Magdeburg. Im Jahr 2024 gingen laut Ministerium fast 2.700 Asylklagen in Sachsen-Anhalt ein. Der Anstieg ist aktuell erheblich: Allein im ersten Halbjahr 2025 hatten die Asylkammern im Land bereits fast 2.500 Fälle auf dem Tisch - laut Justizministerium entspricht das einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Schnitt dauerten die Asylverfahren zuletzt gut acht Monate, Eilverfahren wurden in der Regel innerhalb von zwei Wochen erledigt.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Jan Schumann
Telefon: 03ß1 400669411
jan.schumann@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von Mitteldeutsche Zeitung mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Weitere Storys: Mitteldeutsche Zeitung
Alle Storys Alle
  • 19.09.2025 – 18:00

    Sachsen-Anhalts Schulen erteilten 2024/25 so wenig regulären Unterricht wie je zuvor

    Halle (ots) - In Sachsen-Anhalts Schulen ist im vergangenen Schuljahr mehr regulärer Unterricht ausgefallen als je zuvor. Darüber berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe) anhand einer neuen Auswertung des Linken-Landtagsabgeordneten Thomas Lippmann. Demnach konnten im vergangenen Schuljahr 8,6 Prozent des regulären Unterrichts an ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 17:10

    Soldaten stoppen Mann im Zeitzer Forst - spionierte der "Pilzsammler" die Bundeswehr aus?

    Halle (ots) - Auf dem Bundeswehr-Übungsplatz im Zeitzer Forst (Burgenlandkreis) haben Soldaten einen unbefugten Mann aufgegriffen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe). Bereits am Mittwochmorgen sei es zu dem Vorfall gekommen, bestätigte die Polizeiinspektion Halle dem Blatt am Freitag. Der 53-jährige Deutsche sei demnach ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 13:42

    Milliardenloch bei Bundesstraßen: In Sachsen-Anhalt drohen Baustopps

    Halle (ots) - Ein Planungspapier zu den laufenden Haushaltsverhandlungen aus dem Bundesverkehrsministerium alarmiert Verkehrspolitiker in Bund und Land. Für drei Bundesstraßen in Sachsen-Anhalt drohen demnach Baustopps und für bestehende Bundesstraßen fehlt Geld zum Erhalt, so dass es verstärkt zu Geschwindigkeitsbegrenzungen oder anderen Verkehrseinschränkungen kommen könnte. Das berichtet die in Halle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren