Mitteldeutsche Zeitung

Rechtsextremist Jürgen Elsässer "Ehrengast" bei der AfD in Sachsen-Anhalt

Halle (ots)

Der ehemalige Chefredakteur der verbotenen rechtsextremistischen Zeitschrift "Compact", Jürgen Elsässer, wird bei einem Landesparteitag der AfD Sachsen-Anhalt sprechen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). "Beim Landesparteitag ist er unser Ehrengast und wird ein Grußwort halten", sagte AfD-Landes-Generalsekretär Jan Wenzel Schmidt dem Blatt am Donnerstag. Der Parteitag findet am 17. und 18. August in Magdeburg statt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte das Magazin am 16. Juli verboten. Sie begründete den Schritt damit, dass "Compact" ein "zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene" sei und sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte. AfD-Generalsekretär Schmidt sagte, die Einstufung durch den Verfassungsschutz sei bedeutungslos, weil die Behörde weisungsgebunden sei. "Wir geben Elsässer ein Podium, weil wir kritische Medien unterstützen wollen", sagte er.

Elsässer pflegt seit langem enge Beziehungen nach Sachsen-Anhalt. Am vergangenen Wochenende wollte "Compact" auf dem Anwesen des früheren AfD-Landeschefs André Poggenburg im Burgenlandkreis ein Sommerfest feiern. Dieses wurde ebenso wie eine Ersatzveranstaltung von der Polizei untersagt.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell