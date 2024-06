Mitteldeutsche Zeitung

MZ zur Europawahl

Halle (ots)

Nicht nur die SPD muss sich nun warm anziehen. Dieser Wahlsonntag ist ein wichtiges Stimmungsbild für die anstehenden Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Ändert sich die politische Stimmung nicht schnell und grundsätzlich, machen vor allem in den beiden Freistaaten die CDU und die AfD allein unter sich aus, wer die stärkste Kraft wird und - weit abgeschlagen dahinter - müssen die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP um den Wiedereinzug in die Landtage bangen. Das droht den Linken vielleicht dank Bodo Ramelow nicht in Thüringen, ansonsten ist das BSW aber offenbar gerade erfolgreich dabei, die einstige große ostdeutsche Partei zu erledigen.

