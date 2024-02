Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Nawalny und Putin

Halle/MZ (ots)

Der Kremlchef hat eine tödliche Botschaft geschickt: Wer sich mir in meinem Einflussbereich in den Weg stellt, wird sterben. Diese Einflusszone weitet Putin gerade mit seinem Krieg gegen die Ukraine aus. Sollte er diesen Krieg gewinnen, wird er eine Sicherheitsgefahr für die Nachbarstaaten, für Nato-Partner, für Europa. Donald Trumps Republikaner in den USA sollten sich nicht täuschen: Ein geschwächtes Europa, destabilisiert auch die USA. Sollte Trump die Präsidentschaftswahl gegen Joe Biden gewinnen, und danach - wie angekündigt - säumige Nato-Partner gegen einen etwaigen Angriff Russlands nicht verteidigen, gerät die Welt komplett aus den Fugen. Das ist keine Panikmache, das ist ein nüchterner Blick auf Trump. Denn ihm ist ebenfalls alles zuzutrauen.

