Mitteldeutsche Zeitung zum Bürgerrat

Halle/MZ (ots)

Nach Monaten mit regelmäßigen Gesprächen haben die 160 Teilnehmer des "Bürgerrats Ernährung" ihre neun Empfehlungen an die Politik vorgelegt. Und siehe da: Alle davon sind vernünftig, unterstützenswert und müssten parteiübergreifend konsensfähig sein: Es soll gratis Kita- und Schulessen geben, Supermärkte sollen kein Essen mehr wegwerfen dürfen und ein Energydrink-Verbot für Unter-16-Jährige - das empfehlen die Bürger unter anderem. Auch Steuervorteile für gesundes und klimaschonendes Essen, sind ein Vorschlag.

Sicher muss man einschränken: Wer freiwillig Zeit für einen Ernährungsrat opfert, will den Status quo ändern - wirklich repräsentativ ist der Bürgerrat also nicht besetzt. Und doch darf man unterstellen, dass die Empfehlungen in Deutschland mehrheitsfähig sind.

