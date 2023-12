Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Klimagipfel

Halle/MZ (ots)

War da nicht was mit Haushaltssperre? Die Bundesregierung hat trotzdem vorgelegt: So wie die Emirate zahlt sie 100 Millionen Dollar in den neuen Fonds, umgerechnet 92 Millionen Euro. Inzwischen gab es weitere Zusagen und der Druck auf die anderen Teilnehmer steigt - besonders auf wohlhabende Schwellenländer und Klimasünder wie China oder Saudi-Arabien.

Das zeigt: Die UN-Konferenzen können bisweilen doch noch die Welt verbessern. Im Fall des Fonds werden Entwicklungsländer unterstützt, die Schäden durch Dürren und Fluten klimafreundlich zu beheben. Das wird ihre Verhandlungsbereitschaft in den nächsten Gipfeltagen drastisch erhöhen. Und es hilft den Menschen vor Ort und stellt damit eine wahre Bekämpfung von Fluchtursachen dar.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell