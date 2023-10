Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Ampel und Landtagswahlen

Halle/MZ (ots)

Durch Deutschland geht ein gefährlicher Rechtsruck. Die Radikalen haben ihren Schrecken verloren. Die Hemmungen einiger Wähler, einer demokratiefeindlichen Partei ihre Stimmen zu geben, sind gesunken. Das ist zutiefst besorgniserregend und muss die demokratischen Kräfte in Deutschland endlich aufrütteln.

In den vergangenen Wochen hatte man mitunter den Eindruck, dass die Ampelparteien im Bund dieses Problem überhaupt nicht ernst nehmen. Sie stritten sich weiter, obwohl sie wussten, dass das Vertrauen in die Bundesregierung dadurch sinkt. Damit muss Schluss sein. SPD, Grüne und FDP müssen dringend in die Analyse gehen, warum sie zehntausende Wähler an die AfD verloren haben. Sowohl die Unionsparteien als auch die Sozialdemokraten müssen die Abstiegsängste der Menschen anerkennen.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell