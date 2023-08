Mitteldeutsche Zeitung

Sachsen-Anhalt/Kriminalität/Cybercrime/Hackerangriffe

FDP-Abgeordneter fordert "Hackbacks" zum Schutz vor Cyberangriffen

Halle/MZ (ots)

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber aus Sachsen-Anhalt fordert einen Strategiewechsel gegen anhaltende Cyberangriffe auf deutsche Ziele. "Wir müssen uns sinnvoll verteidigen können", sagte der Militärexperte der in Halle erscheinenden Mitteldeutsche Zeitung (Samstagausgabe). Faber forderte sogenannte Hackbacks, also digitale Gegenangriffe des Staates zum Ausschalten von Cyberkriminellen. "Es muss darum gehen, die Infrastruktur der Angreifer zu beschädigen und ihnen den Stecker zu ziehen", sagte er. Staaten wie die USA und Israel würden dies bereits tun. "Die Experten sind sich einig, dass das sinnvoll ist", betont Faber.

Hintergrund der Forderung sind zunehmende Cyberangriffe auf Ziele in Deutschland und Sachsen-Anhalt. 2022 registrierten Sachsen-Anhalts Sicherheitsbehörden einen neuen Höchststand. Fast 7.300 Cyberangriffe zählte die Polizei, darunter Ausspähattacken, Datenmanipulation, Computerbetrug und -sabotage. Noch 2018 gab es nur halb so viele Fälle in Sachsen-Anhalt. Und der Trend zeigt 2023 weiter nach oben. "Von den Cyberangriffen sind Behörden, Unternehmen und Infrastruktur gleichermaßen wie Privatpersonen betroffen", warnt das Innenministerium in Magdeburg.

