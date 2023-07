Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu DFB-Frauen

Hallo

Die Erinnerungen an das Debakel der Männer beim Turnier in Katar sind noch sehr wach und die Sorgen daher nun umso größer: Patzen jetzt auch die Frauen? Noch ist es zwar zu früh für Weltuntergangsstimmung, die Sorgen sind aber berechtigt. Denn das Spiel hat sich eingereiht in eine Reihe dürftiger Auftritte der DFB-Auswahl. Von der Form der EM in England ist das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg im Sommer 2023 bisher weit entfernt. Dazu sorgen Ausfälle für eine große Baustelle auf den Außenverteidiger-Positionen. Dabei bräuchte es doch ein weiteres Sommermärchen, um die spürbare Aufbruchstimmung im Fußball der Frauen, die auf die EM gefolgt ist, weiter zu befeuern. Es steht also in Australien viel auf dem Spiel, nicht nur der Titel.

