Mitteldeutsche Zeitung zu Heizungsgesetz/Ampel

Seit einer der Koalitionspartner den unfertigen Heizungsplan durchgestochen hat, liefern sich die drei Parteien ein fortgesetztes Hauen und Stechen. Im Resultat kommt die AfD vor Lachen nicht in den Schlaf. Die Rechtspopulisten müssen gar nichts mehr machen - es reicht einfach gegen das zu sein, was die Ampel-Koalition aufführt. 34 Prozent bei einer aktuellen Umfrage in Thüringen sind nur die Spitze, die AfD erlebt bundesweit einen Höhenflug. Die Schwäche der etablierten Parteien, nicht nur der Ampel, führt zur Stärke der AfD. Es wird Zeit für mehr Führung. Es ist an Kanzler Olaf Scholz (SPD), das Ampel-Chaos zu beenden und die Koalitionspartner zu disziplinieren. Das öffentliche Streiten muss enden und alle Vorhaben müssen ohne Ideologie, dafür mit Augenmaß und Vernunft angegangen, umgesetzt und vermittelt werden.

