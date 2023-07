Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur AfD

Halle/MZ (ots)

Es musst nicht so kommen, eine theoretische Gefahr besteht aber. Es liegt in der Hand der Wähler und demokratischen Parteien, extrem rechte Amtsträger in den Rathäusern zu verhindern. Eine große Rolle wird dabei die CDU spielen: Denn wieder einmal lockt die AfD jetzt Christdemokraten mit Angeboten, endlich zusammen vermeintlich konservative Politik zu machen. Die AfD will die Brandmauer in der CDU einreißen und irgendwann Koalitionen eingehen - mit der Partei von Adenauer, Kohl und Merkel. Die CDU sollte sich davor hüten, ihre Werte zu verraten. Die AfD ist seit Jahren auf einem Kurs der Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung, sie macht demokratische Institutionen verächtlich.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell