Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu E-Fuels

Halle (ots)

Dass es inhaltlich falsch ist, wie die FDP den Verbrennungsmotor mit E-Fuels retten will, hat bereits so ziemlich jeder Wissenschaftler, Autokonzernchef und vor einem Jahr auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zu Protokoll gegeben. Aus Ökostrom hergestellte E-Fuels sind im Verbrenner extrem ineffizient und dazu Mangelware. Dass EU-Kommission und Bundesregierung trotzdem auf einen Kompromiss zusteuern, ist eine gute Nachricht. Hinter beiden liegt dennoch große Zeit- und Energieverschwendung: Der EU-Gipfel musste sich mit einem längst geschnürten Kompromiss neu befassen. Zudem hat Deutschland seine EU-Partner, Parlament und Kommission brüskiert und das Vertrauen in die deutsche Verlässlichkeit erschüttert.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell