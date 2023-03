Mitteldeutsche Zeitung

Axel Hacke schwärmt von den Menschen im Osten

Der in München lebende Journalist und Schriftsteller Axel Hacke hatte schon immer ein sehr großes Interesse am Osten. Schon als Kind wollte immer wissen, "was da hinter der Grenze ist", sagte der 67-Jährige der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe). "Deswegen bin ich als Zeitungsreporter 1989/90 da auch sofort immer wieder hingefahren, um mir das anzuschauen. Es war die interessanteste Zeit in dem Beruf, die ich je hatte." Nie vorher und nie danach habe er erlebt, dass Menschen sich für ihn als Reporter so geöffnet haben und so wahrhaftig erzählten, wie es ihnen ging. "Es waren oft stundenlange Gespräche voller Neugier, Angst, Tränen, Erfahrungshunger, nicht einfach nur Interviews, sondern wirklich ein Austausch zwischen uns", sagte Hacke. Am 29. März kommt der Autor und Schriftsteller nach Quedlinburg, um im Rahmen des Quedlinburger Bücherfrühlings sein jüngstes Buch "Ein Haus für viele Sommer" vorzustellen.

