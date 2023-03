Mitteldeutsche Zeitung

WIRTSCHAFT/VERKEHR

Mitteldeutscher Verkehrsverbund plant drastischen Anstieg der Fahrpreise

Halle/MZ (ots)

Unabhängig vom 49-Euro-Ticket wird Bus- und Bahnfahren in weiten Teilen Sachsen-Anhalts teurer. So will der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) die Fahrpreise zum 1. August drastisch anheben, nach Informationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung im Schnitt um sechs bis acht Prozent. Das ist deutlich mehr als in den Vorjahren. Im vergangenen Jahr etwa bewegte sich der Anstieg zwischen zwei und drei Prozent. Betroffen sind Bus, Straßenbahn und Zug in Halle, im Saalekreis, im Burgenlandkreis und in Richtung Leipzig sowie der Zugverkehr in Wittenberg, Anhalt-Bitterfeld und Dessau-Roßlau. Der MDV-Aufsichtsrat soll die neuen Preise am kommenden Montag billigen, wie das Blatt berichtet. Auch der Magdeburger Marego-Verbund, der die Landeshauptstadt, den Salzlandkreis, den Bördekreis und das Jerichower Land abdeckt, kündigte einen Preisanstieg an, nannte aber keine Details.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell