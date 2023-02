Mitteldeutsche Zeitung zum Beben in der Türkei

Halle/MZ (ots) - Mit seinem Inflationsbekämpfungsgesetz hat Biden nicht nur ein gewaltiges Geschenk für Arbeiter, Verbraucher, Gewerkschafter und Aktionäre in den USA geschnürt, er hat auch den europäischen Verbündeten vor den Kopf gestoßen. Den Europäern bleibt nun nur noch übrig, Ausnahmen und Sonderregeln im Kleingedruckten durchzusetzen, was in Einzelfällen gelingen mag, aber wenig elegant ist. Die Idee, das ...

mehr