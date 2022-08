Zahnärzte am Friedrichsplatz

Die ganze Welt der Zahnmedizin in Krefeld bei den Zahnärzten am Friedrichsplatz mit festen Zähnen an einem Tag, ästhetischer Zahnmedizin und Kieferorthopädie für Kinder sowie Erwachsene

Die Zahnärzte am Friedrichsplatz bieten ein umfangreiches Leistungsspektrum mit eigener Zahnmanufaktur und Operationsmöglichkeiten auf höchstem technischen Niveau. Gemäß Ihrem Ziel von schönen gesunden Zähnen ein Leben lang, verhelfen Ihnen die Ärzte samt Team in der ästhetischen Zahnmedizin, der Kieferorthopädie oder der Implantologie zu einem attraktiven, selbstbewussten Lächeln.

Ein gesunder Zahnapparat ist sowohl für das körperliche als auch das mentale Wohlbefinden essenziell: Wer fehlende oder beschädigte Zähne hat, hat oft Schmerzen, die auch über den Kiefer hinaus Probleme verursachen können. Betroffene neigen außerdem dazu, weniger offen zu lächeln und sind beim Essen eingeschränkt. Die Zahnärzte am Friedrichsplatz sind deshalb auf die ästhetische Zahnheilkunde und "Feste Zähne an einem Tag" spezialisiert. Das Angebot umfasst Veneers, Zahnersatz, Zahnfleisch-Mikrochirurgie, vollkeramische Restauration, Kieferorthopädie, Bleaching sowie professionelle Zahnreinigung. Dabei wird Wert daraufgelegt, dass Patient und Arzt sich erst einmal außerhalb des Behandlungsraumes kennenlernen und die Wünsche besprechen. Angstpatienten sind deshalb hier bestens aufgehoben, was zahlreiche Patienten bestätigen.

Ein strukturierter Zeitplan verhindert längere Wartezeiten - ein wichtiger Aspekt beim Zahnarztbesuch, wie Dr. Soeren Pinz erklärt: "Viele Patienten haben Angst vor zahnmedizinischen Untersuchungen und Behandlungen. Langes Sitzen im Wartezimmer und dabei zuzuhören, wie jemand anderes behandelt wird, kann diese Angst verstärken." Die Praxis ist darum bemüht, jeden Patienten möglichst angst- und schmerzfrei zu behandeln und setzt auf schonende, fortschrittliche Methoden und Behandlungsformen. "Wir möchten jedem die Möglichkeit und einen sicheren Raum geben, um ein gesundes, strahlendes Lächeln zu erhalten."

Während des ersten Termins erfolgt stets ein ausführliches Beratungsgespräch, bei dem sich Arzt und Patient auf Augenhöhe kennenlernen. Dann werden verschiedene Optionen besprochen, um das für den jeweiligen Patienten optimale Behandlungskonzept zu entwickeln. "Unser Ziel ist es, die ideale Versorgungsart für die Wünsche und Bedürfnisse der Patientin oder des Patienten zu finden.", so Dr. Christoph Kaesmacher.

