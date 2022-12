Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Lufthansa

Halle/MZ (ots)

Nach Swiss und Austrian verleibt sich die Lufthansa eine weitere der einst ruhmreichen staatlichen Airlines in Europa ein. Doch es geht um mehr: Die Lufthansa stärkt auch ihre Position in der Branche. Kein Rivale soll etwa Mailand zu einem internationalen Drehkreuz ausbauen - das würde dem Lufthansa-Stützpunkt in München überhaupt nicht guttun. Zudem kann die Airline ihre Präsenz in Italien festigen, beim Langstreckenverkehr ist sie bereits ganz vorne. Wird ITA in die Flugpläne voll integriert, kann das weitere Kostenvorteile bringen.

Der Pferdefuß: Was wird mit den inländischen Kurz- und europäischen Mittelstrecken? In Italien dominieren Billigflieger. Will die Lufthansa hier mithalten, müssen Kosten radikal gedrückt werden. Das birgt viele Konflikte.

