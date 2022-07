Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Boris Johnson

Halle/MZ (ots)

Es scheint, als sei den Abtrünnigen jetzt erst klar geworden, was für ein Mensch und Politiker Johnson ist. Diese Sicht wäre naiv: Sie wissen schon lange, dass der Premier bereits vor seiner Amtszeit immer wieder gelogen hat. Es war jedoch seine Skrupellosigkeit, mit der er den Brexit durchboxte. Johnson war ein Wahlgewinner, daher hielten seine Parteikollegen an ihm fest. Die Rücktritte zeigen vor allem die Sorge darüber, dass der Premier nicht wiedergewählt wird. Denn es ist kein Ende der Skandale in Sicht.

