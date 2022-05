Mitteldeutsche Zeitung zu Nato/Türkei

Mitteldeutsche Zeitung

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Erdogan in der Nato querlegt. Doch bevor er jetzt anderen Ländern Steine in den Weg legt, sollte er sich fragen, ob sein Land noch die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllt. In der Präambel des Nato-Vertrages steht etwas von Achtung der Demokratie, Freiheit der Person und Rechtsstaatlichkeit. Erdogan wird den Beitritt Finnlands und Schwedens nicht verhindern können. Aber er kann ihn verzögern. Freunde macht er sich so in der Nato nicht. Beifall kann er nur von einem erwarten: Wladimir Putin.

